1603 مستفيدين من بطاقة «سند» السياحية لأصحاب الهمم

أفادت هيئة تنمية المجتمع بدبي بأن 1603 سائحين من أصحاب الهمم استفادوا من بطاقة سند السياحية منذ إطلاقها في أبريل من العام الماضي 2025، مؤكدة فخرها بالأثر الإيجابي والملموس الذي حققته البطاقة في تعزيز تجربة السياحة الشاملة ودعم الدمج المجتمعي في الإمارة.

وأشارت الهيئة إلى تسجيل 279 مستفيداً جديداً عبر التطبيق الرقمي «دبي الآن»، في خطوة تعكس التزامها بتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات السياحية، وتوظيف الحلول الذكية لتلبية احتياجات أصحاب الهمم وتوفير تجربة أكثر سهولة واستقلالية لهم أثناء زيارتهم لدبي.

خدمات وتسهيلات

وأوضحت أن بطاقة «سند» السياحية المجانية تتيح لزوار دبي من أصحاب الهمم، القادمين عبر منافذ الإمارة، الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات والتسهيلات والمزايا، شريطة حيازتهم بطاقات ذوي الإعاقة سارية المفعول في بلدانهم الأصلية، حيث يمكنهم الحصول على البطاقة عبر تطبيق «دبي الآن».

وتشمل المزايا التي توفرها البطاقة للمستفيدين منها، المواقف المجانية، المساعدة في المطارات، استخدام وسائل المواصلات العامة، إضافة إلى تذاكر مجانية أو مخفّضة للعديد من المعالم السياحية، وخصومات في مراكز التسوق والمطاعم والصيدليات وشركات الاتصالات. كما تتيح البطاقة الاستفادة المجانية من وسائل النقل العام، مثل مترو دبي وترام دبي وحافلات النقل العام، إلى جانب خصومات مميزة في أبرز الوجهات والمعالم السياحية، بما يوفر تجربة سياحية مريحة ومستقلة تعزز شعور الزائر بالتمكين والاندماج.

وأشارت «تنمية المجتمع» إلى أن إطلاق بطاقة «سند» السياحية جاء في إطار مبادرة «مجتمعي مكان للجميع» الهادفة إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم عبر دعم وتعزيز جهود الإمارة في مجال تمكين أصحاب الهمم وتعظيم مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، وانسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الخدمات والتسهيلات المخصصة لهذه الفئة. وفي هذا السياق، يواصل القطاع السياحي في دبي جهوده لتحويل الفنادق والوجهات والمعالم السياحية إلى بيئات مراعية لأصحاب الهمم، إلى جانب العمل على خطط إضافية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وتتولى هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الإشراف على هذه المبادرة التي تسلط الضوء على التزام الإمارة بتعزيز التضامن الاجتماعي، وذلك انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، وكذلك أجندة دبي الاجتماعية 33 الهادفة إلى ضمان أعلى مستويات جودة الحياة وتكافؤ الفرص لسكان الإمارة وزوارها.

ويمكن لأصحاب الهمم الذين يزورون دبي للمرة الأولى الحصول على البطاقة عند الوصول، فيما تتيح للزوار السابقين إمكانية الحصول عليها قبل مغادرة بلدانهم الأصلية، من خلال تطبيق «دبي الآن»، بما يضمن استفادتهم الفورية من الخدمات فور وصولهم إلى مطارات دبي أو عبر المنافذ البرية، ويوفر لهم تجربة سياحية سلسة واستثنائية.