308.8 آلاف زائر لسوق الفريج في موسمه الرابع

أعلنت بلدية دبي أن الموسم الرابع من «سوق الفريج»، استقطب 308 آلاف و842 زائراً بزيادة 10 % عن الموسم الماضي، وتضمن 150 مشروعاً إماراتياً بزيادة 25 % عن الموسم الماضي، و222 فعالية ترفيهية، ويعد السوق إحدى أبرز المبادرات المجتمعية والترفيهية السنوية التي تنظمها البلدية لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة عبر إتاحة منصات عرض وتسويق مجانية لمنتجاتهم المحلية في بيئة مفتوحة وجاذبة للعائلات، حيث انطلق هذا الموسم في ثلاث حدائق بدبي، وبداية استقبل الزوار في حديقة الورقاء الثالثة من 5 إلى 14 ديسمبر الماضي ثم في حديقة بحيرة البرشاء من 19 إلى 28 ديسمبر الماضي، ثم في حديقة الورود في ند الشبا من 2 إلى 11 يناير الجاري.

منصة

ويُعد سوق الفريج منصة مجتمعية رائدة ومجهزة توفر فرصاً استثمارية متكاملة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع من المواطنين، حيث يتم تقديم تسهيلات ترفع من تنافسية مشاريعهم لتقديم أفضل منتج وأقل سعر للمستهلك، إضافة إلى تعزيز الثقة بالمنتجات المنزلية من المشغولات اليدوية والملابس وغيرها من الأطعمة التقليدية والمحلية، وتم تخصيص 40 منفذ بيع كمنصات تجارية لعرض منتجاتهم وتخصيص كشكين لأصحاب المشاريع الخاصة من المقيمين في المنطقة، فضلاً عن 10 أكشاك لمشاريع الأطعمة والمشروبات.

ويُعد الموسم الرابع لسوق الفريج وجهة شتوية متكاملة للتسوق والترفيه في حدائق دبي ووجهة عائلية شاملة تجمع بين التسوق والترفيه داخل أجواء حدائقها، وذلك بهدف تعزيز التواصل المجتمعي ورفاهية السكان خلال فصل الشتاء، حيث وفر إلى جانب التسوق، باقة متنوعة من الأنشطة التي تلبي طلبات جميع أفراد العائلة، شملت: عروضاً حية وورش عمل تفاعلية، وتجارب مبتكرة مثل الجدارية الفسيفسائية ومنصة الذكاء الاصطناعي، ومناطق ألعاب آمنة ومخصصة للأطفال، ومجموعة من أكشاك الأطعمة والمشروبات.

تمكين

وتحرص بلدية دبي على تمكين رواد الأعمال المحليين والأسر المنتجة من خلال توفير منصات لعرض منتجاتهم وبناء شبكات تواصل مباشرة مع العملاء، ما يدعم نمو مشاريعهم، بعد أن حقق نجاحاً لافتاً في الموسم السابق، الذي استقطب أكثر من 282 ألف زائر، ما يعكس مكانته كمنصة مجتمعية وترفيهية راسخة تسهم في جعل دبي مدينة أكثر حيوية وجاذبية للحياة.