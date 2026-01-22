«مشكور» تحتفي بـ50 ألف حارس أمن في دبي

أطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، مبادرة «مشكور»، تحت شعار «دبي لا تنسى حراسها»، واستهدفت من خلالها الاحتفاء بأكثر من 50 ألف حارس أمن في إمارة دبي.

وأكد خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، الحرص على تقديم مبادرات نوعية، تعكس توجه سيرا في الدمج بين الحلول التقنية المتقدمة، والبعد الإنساني في العمل الأمني، مشيراً إلى أن مبادرات مثل «مشكور» و«سيرا شات»، وقبلهما «سلامة»، هي نماذج عملية لدعم الكوادر الأمنية، والارتقاء بتجربتهم، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في الأمن والاستدامة.

ويأتي إطلاق برنامج «مشكور» للمكافآت لتكريم حراس الأمن المرخصين في إمارة دبي، وتقديراً لدورهم الحيوي في دعم أمن الإمارة واستقرارها، وذلك انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى تعزيز ثقافة التكافل والاهتمام بكل فئات المجتمع.

وأوضحت المؤسسة أن البرنامج يسلط الضوء على فئة حراس الأمن، الذين يشكلون ركيزة أساسية في منظومة الأمن، رغم ساعات عملهم الطويلة، وجهودهم المتواصلة، التي غالباً ما تؤدى بعيداً عن الأضواء.

وأشارت إلى أن برنامج «مشكور» يتميز بسهولة التسجيل عبر تطبيق «واتساب»، حيث يتم التحقق من الرخصة الأمنية للحارس، ثم إدخاله تلقائياً في سحب يومي للفوز بمكافأة مالية بقيمة 500 درهم، مع اختيار ثمانية فائزين أسبوعياً، وفق آلية واضحة وبسيطة. وأكدت المؤسسة سعيها من خلال هذه المبادرة إلى الوصول لأكثر من 50 ألف حارس أمن في مختلف أنحاء إمارة دبي، لافتة إلى أنه، وفي إطار توسيع نطاق البرنامج، تم فتح باب الرعاية أمام الشركات الأمنية وشركاء القطاع التجاري، بما يتيح لهم تكريم حراسهم والمشاركة في دعم ثقافة الامتنان المؤسسي، وبيّنت أن برنامج «مشكور» يعكس رؤية دبي ورسالتها للعالم، مدينة لا تكتفي بتحقيق أعلى مستويات الأمن، بل تحرص أيضاً على تقدير الإنسان الذي يقف خلف هذا الأمن.

وفي سياق تطوير منظومة خدمات ذكية ذات بُعد إنساني، وهوية إماراتية أصيلة، جاءت خدمة «سيرا شات»، التي تمثل منصة تواصل ذكية رقمية، أطلقتها لخدمة حراس الأمن، وتسهيل وصولهم إلى مختلف الخدمات، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز التفاعل المباشر والسريع مع المؤسسة.

وأوضحت أن «سيرا شات» تغطي مسارات خدمية رئيسة وواضحة، وتدعم احتياجات الأفراد والشركات العاملة في القطاع الأمني، من خلال توفير خدمات التراخيص الأمنية للاستفسار والتوجيه، وتبسيط إجراءات الترخيص، إلى جانب تمكين المتعاملين من تقديم الشكاوى عبر قناة مباشرة ومنظمة، تعزز الشفافية وسرعة المتابعة، وإتاحة الإبلاغ عن الحالات أو الملاحظات، بما يدعم ثقافة الإبلاغ المسؤول، ويخدم أهداف الرقابة والتنظيم.