محمد بن راشد محفزاً للإنجاز: إذا استيقظت فاركض

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر فيديو تحفيزي، إلى علو الهمة وعدم الركون إلى الراحة بعد الشعور بالإنجاز، ليصبح الإنجاز عادة لا تتوقف.

وضرب سموه مثلاً عميقاً للدلالة على أن العمل يحدد المصير في مسيرة الإنسان لإعمار هذه الأرض، حيث قال سموه: "في كل صباح في أفريقيا يستيقظ غزال يدرك أنه يجب أن يعدو بخطوات أسرع من خطوات الأسود وإلا كان الموت مصيره. وفي كل صباح في أفريقيا، يستيقظ أسد يدرك أنه يجب أن يعدو بخطوات أسرع من أبطأ غزال وإلا سيموت جوعاً".

وختم سموه: "ليس مهماً ما إذا كنت أسداً أم غزالاً، المهم أن تبدأ الركض بمجرد استيقاظك".

خلاصة هذه الفكرة العميقة من أفكار سموه أن الحياة لا تنتظر المترددين، والفرص لا تُهدى للمسترخين، وهذه دعوة من سموه لجعل كل صباح بدايةً لسباق جديد، مليء بإنجازات لا حد لها.