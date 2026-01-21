شرطة دبي تطلق «منصة المحامين» بـ7 خدمات رقمية قانونية

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحفي، عن إطلاق «الجيل الثاني» من الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، والتطبيق الذكي، بالإضافة إلى إطلاق «منصة المحامين» بــ7 خدمات قانونية رقمية موجهة خصيصاً لفئة المحامين والمستشارين القانويين، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ويرفع كفاءة الأداء، ويثري تجربة المتعامل ويجعلها أكثر مرونة وموثوقية.

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الذي شهده اللواء دكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومساعدو القائد العام لشرطة دبي وكبار الضباط، والسادة المحامون والمستشارون القانونيون، والسادة الإعلاميون، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بالجداف.

استدامة التطوير

ورحب اللواء دكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، رئيس مجلس إسعاد المتعاملين في شرطة دبي، بالسادة الحضور، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تحرص على استدامة تطوير منظومة عملها التقنية بما يحقق الأهداف المرجوة من الوصول المرن والسريع للمتعاملين إلى الخدمات الأمنية والمرورية والمجتمعية والجنائية، وبما يدعم توجهاتها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع، وتعزيز الأمن، وبناء قدرات ابتكارية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات.

وحول تخصيص منصة للمحامين في الموقع الإلكتروني، قال اللواء دكتور صالح عبدالله مراد: «يأتي إطلاق هذه الخدمات ضمن مساعي شرطة دبي المستمرة لتعزيز منظومة العدالة، وتمكين الشركاء القانونيين من إنجاز معاملاتهم بكفاءة عالية، عبر قنوات رقمية متكاملة وآمنة، تواكب توجهات حكومة دبي في التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، وتقديم خدمات ذكية استباقية تستند إلى الابتكار وعلوم البيانات».

وأكد أن إطلاق الجيل الثاني من الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، يعكس التزام شرطة دبي بتبنّي أحدث نظم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ليس فقط لتسريع الإجراءات، بل لإعادة تصميم رحلة المتعامل بصورة شاملة، قائمة على السهولة، والدقة، والموثوقية.

من جانبه، أوضح اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي بات اليوم محوراً أساسياً في تطوير منظومات العمل الشرطي الحديثة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحويل البيانات والتقنيات المتقدمة إلى أدوات فاعلة في دعم اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة الخدمات، ورفع مستوى التكامل بين الأنظمة.

وأضاف اللواء الرزوقي: «أطلقنا الجيل الثاني من الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة دبي، وفق الهوية الرقمية المعتمدة، وبما يعكس التطور الشامل في المحتوى والخدمات الرقمية، ويقدم الموقع والتطبيق خدماتهم بــ7 لغات معتمدة وفق الأمم المتحدة، وأكثر من 268 لغة مدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي.

كما أطلقنا 7 خدمات رقمية في قطاع القانون والعدالة، وفق الأطر والضوابط القانونية المعتمدة، دون الإخلال بالإجراءات النظامية، وهو ما يعكس التوجه الاستباقي لشرطة دبي في بناء منظومة رقمية قادرة على التعلّم والتحسين المستمر، بما يواكب احتياجات الشركاء والمتعاملين على حد سواء. خاصة وأن هذه الخدمات من شأنها تعزيز موثوقية الإجراءات، ودقة المخرجات، إلى جانب دعم التكامل بين الجهات ذات العلاقة ضمن إطار رقمي موحد».

ونوه إلى أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لنهج تصفير البيروقراطية، من خلال تقليص الإجراءات التقليدية، وتوحيد القنوات، وتقديم خدمات مترابطة تقلل الجهد والوقت على المتعاملين، مؤكداً أن شرطة دبي تنظر إلى الابتكار كأداة استراتيجية لتعزيز الثقة، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للمجتمع، بما يضمن جاهزية المنظومة الأمنية واستدامتها.

من جانبه، أكد العميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، أن منصة المحامين بما تتضمنه من خدمات رقمية قانونية، تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة لفئة المحامين والمستشارين القانونيين، وتسهم بشكل فعّال في تقليل الاعتماد على الحضور الشخصي للمراكز التقليدية، وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وأكد أن توفير هذه الخدمات يعد ترجمة واقعية لتوجهات شرطة دبي في تقليص الإجراءات الروتينية، وتحقيق مبدأ «تصفير البيروقراطية» عبر تبسيط العمليات القانونية وتسريعها. وأضاف أن تمكين المحامين من تقديم طلباتهم، واستكمال معاملاتهم إلكترونياً، يوفّر عليهم الوقت والجهد، ويعزز من كفاءة التواصل بين الشرطة وشركاء العدالة في بيئة رقمية آمنة وشفافة.

وأوضح أن هذه الخطوة ستنعكس مباشرة على تقليل ضغط المراجعين في مراكز الشرطة، مما يتيح تركيز الموارد البشرية على المهام الأمنية والمجتمعية الحيوية. كما أشار إلى أن النظام الجديد يتيح تتبع الطلبات ومتابعتها لحظياً، ما يعزز من جودة الأداء ويسهم في تحسين تجربة المتعامل القانونية بشكل جذري، منوهاً بأن المنصة ستمكن المحامين على مدار الـ24 ساعة على الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، من تقديم كافة الأوراق الرسمية والمستندات عبر المنصة، كما ستتمكن مراكز الشرطة من جانب آخر من متابعة الإجراءات وحالة الطلبات.

تجربة ذكية

بدورها، أكدت حصة البلوشي، مدير إدارة التطبيقات الذكية، في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن المنظومة الجديدة تتميز بمنصة رقمية موحدة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، الأمر الذي يتيح تقديم تجربة متكاملة وموحدة للمتعاملين، مع استمرارية البيانات وتكامل الخدمات بين مختلف القنوات.

وتعد المنظومة نقلة نوعية في سهولة الوصول إلى الخدمات، وتقديم البلاغات، ومتابعة الطلبات، وتلقي الإشعارات من نقطة مركزية واحدة، إلى جانب تقديم ربط واضح وشامل بين قيم شرطة دبي بالتوجهات الاستراتيجية الحكومية، والمبادرات والمشاريع ذات الصلة، الأمر الذي يعزز ويثري تجربة المتعامل.

كما أدرجت مسرّعات خدمات ذكية تعتمد على فهم السلوك واللغويات الخاصة بالمتعاملين، لتقديم تجربة أكثر تخصيصاً وسرعة في الوصول إلى الخدمات ذات الصلة. ومن خلال «بوابة الخدمات وملف المتعامل 360»، أصبح بإمكان المتعاملين الاستفادة من لوحة معلومات مخصصة تعرض تتبعاً شاملاً لجميع الطلبات، والشكاوى، والبلاغات، والمقترحات، بالإضافة إلى إشعارات وتنبيهات فورية تعرض بشكل موحد وواضح. وتُقدّم الخدمات انطلاقاً من منظور الجهات لتوفير أعلى درجات الشفافية والمساءلة.

وفي إطار دعم الفئات المهنية، أطلقت «مساحات عمل المحامين»، والتي تمكّن المحامين من إدارة قضاياهم ووكالاتهم وطلبات موكليهم بطريقة رقمية وآمنة عبر الهوية الرقمية، دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة. كذلك، أتيح نظام إدارة موحدة للطلبات والقضايا، يوفّر نقطة واحدة لتتبع الطلبات والتعميمات ومنع السفر، مع جداول زمنية واضحة وتحديثات مستمرة عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والتنبيهات داخل المنصة.

وأُدرج ضمن المنظومة «المستشار الذكي – Dubai Police AIX»، الذي يُعد دليلاً رقمياً تفاعلياً يوفر إرشادات دقيقة عن الخدمات والبلاغات والاستفسارات، ما يسهم في تسريع الإنجاز وتقديم تجربة متقدمة تفوق النماذج التقليدية للمحادثات الآلية.

واختتمت المنظومة برؤية «تجربة المتعامل أولاً»، حيث تضمن الانتقال السلس بين الموقع والتطبيق، مع وصول فوري إلى البيانات، والإجراءات، والتنبيهات، مدعومة بسرعة تحميل عالية، سهولة استخدام، وتجربة مصممة وفق أعلى معايير إمكانية الوصول.

7 خدمات رقمية

وأوضح المؤتمر أن منصة المحامين في الموقع الإلكتروني لشرطة دبي تتضمن خدمة «ربط الوكالات»، والتي تتيح للمحامين ربط الوكالات القانونية بالبلاغات الواردة، لتمثيل موكليهم بشكل رسمي ومعتمد، كذلك خدمة «توقيع الوكالات الإلكترونية»، والتي تتيح للمحامين الحصول على وكالات قانونية موقعة من طرف موكليهم بطريقة رقمية رسمية وآمنة.

كما تتضمن خدمة «كف البحث»، التي تتيح للمحامين الحصول على شهادة كف البحث الصادرة من شرطة دبي، وذلك لمتابعة إجراءات رفع التعاميم بشأن الأفراد واللوحات، وذلك بعد تسوية أوضاع الموكل القانونية والمالية. وخدمة «فتح شكاوى جنائية»، والتي تُمكن المحامي من تقديم شكوى جنائية نيابة عن الموكل بعد التحقق من الهوية وربط الوكالة وتحديد الموكل عبر الهوية.

وكذلك خدمة «شهادة لمن يهمه الأمر»، والتي تُمكن المتعامل من التقدم بطلب إصدار شهادة رسمية مرتبطة بحالة أو معاملة، ويمكن للمحامي أيضاً التقدم بها نيابة عن الموكل، وخدمة «تصريح زيارة موقوف أو نزيل»، والتي تتيح الحصول على التصريح اللازم للاتصال المرئي بأحد الموقوفين أو النزلاء المتحفظ عليهم في إمارة دبي.

وأخيراً خدمة «الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر»، والتي تمكن المُتعامل أو المحامي من الاستعلام عن الحالة المالية، مع ميزة خاصية الدفع مباشرة عبر الخدمة الرقمية، والتي تسمح للمُتعامل معرفة الجهة المُعممة والمبلغ المستحق الدفع مباشرة، وإنهاء المعاملة أيضاً. وأكدت شرطة دبي أن 10 آلاف متعامل يومياً يستخدمون خدمة الاستفسار عن التعاميم ومنع السفر.