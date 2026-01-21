1040 مستفيداً من برنامج «وصال» لتعزيز التربية الوالدية الإيجابية في 2025

كشفت هيئة تنمية المجتمع بدبي أن 1040 مشاركاً استفادوا من برنامج «وصال» خلال العام الماضي، وهو مشروع متكامل أطلقته الهيئة لتعزيز مفاهيم التربية الوالدية الإيجابية.

ويندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي الرامية إلى ترسيخ الاستقرار والسعادة الأسرية، وتأهيل الأسر الشابة بالمهارات والخبرات اللازمة لبناء أسر متماسكة وسعيدة.

وأوضحت الهيئة أن برنامج «وصال» أطلق بالتعاون مع عدد من الجهات والشركاء الاستراتيجيين، بهدف تمكين الوالدين وتعزيز وعيهم بأهمية بناء علاقة صحية ومتوازنة مع الأبناء، بما يدعم استقرار الأسرة وجودة حياة أفرادها، ولا سيما الأطفال.

وبينت أن البرنامج شمل 11 جلسة توعوية وتدريبية، إضافة إلى استفادة 25 شخصاً من برنامج «منهجية الوالدية الإيجابية»، ضمن حزمة متكاملة من المبادرات التعليمية والتدريبية والداعمة للوالدية.

ويضم مشروع «وصال»، الذي نفذ بالشراكة مع جهات حكومية ومؤسسات تدريبية وتعليمية متخصصة، برامج تعليمية وتدريبية ودعماً إرشادياً، تهدف إلى تمكين الآباء والأمهات من اكتساب مهارات والدية تسهم في تطوير العلاقة الإيجابية مع الأبناء، وتعزيز مفاهيم التربية الوالدية بما يتماشى مع التحديات الاجتماعية والنفسية التي تواجه الأطفال وأسرهم.

وأوضحت الهيئة أن «وصال» يستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال التربية الإيجابية، ويعتمد على أسس علمية متكاملة لإعداد الوالدين وتمكينهم من تربية أبنائهم في بيئة مستقرة.

وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتنمية المهارات العاطفية والسلوكية والاجتماعية للأطفال، مع التركيز على ترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة والمساهمة في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات بما يدعم أجندة دبي الاجتماعية D33.

وأشارت الهيئة إلى أن مشروع «وصال» يأتي ضمن سلسلة متكاملة من البرامج والمشاريع الأسرية الهادفة إلى تأهيل الشباب لبناء أسر مستقرة تشكل دعائم أساسية لمجتمع متماسك.

وقالت إن البرنامج يندرج ضمن استراتيجية الهيئة لتمكين الأسر الإماراتية عبر تقديم برامج إرشادية ودورات تدريبية متخصصة في التربية الإيجابية، بما يعزز ثقافة التواصل الفعال داخل الأسرة ويسهم في تنشئة جيل واعٍ ومسؤول.