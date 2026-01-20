دبي.. الاستعلام عن منع السفر ورفع التعميم خلال دقائق

كشفت شرطة دبي عن توفير خدمة «الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر» بشكل إلكتروني، مع إمكانية الدفع المباشر عبر الخدمة الرقمية، بما يسمح للمتعامل بمعرفة الجهة المُعمِّمة والمبلغ المستحق للدفع مباشرة، وإنهاء المعاملة بالكامل دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة.

وأوضحت شرطة دبي، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم، أنها تعاقدت مع الشركاء في خدمة فضّ المنازعات لتوفير الخدمة إلكترونياً، فيما يجري حالياً التنسيق مع النيابة العامة في دبي ومحاكم دبي لاستكمال منظومة الدفع الإلكتروني، بما يضمن تكامل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

وأكدت أن خدمة الدفع ورفع التعميم تتم خلال دقائق معدودة باستخدام الهوية الرقمية، في إطار تبسيط الإجراءات وتسريع رحلة المتعاملين، وتقليل الوقت والجهد، وتعزيز تجربة رقمية سلسة وآمنة، مشيرة إلى أن الخدمة توفر للمستخدم إشعارات فورية في حال وجود تعميم مسجّل عليه.

وتأتي هذه الخدمة بالتزامن مع تدشين الجيل الثاني من الموقع الإلكتروني لشرطة دبي والتطبيق الذكي، إلى جانب إطلاق «منصة المحامين» التي تضم 7 خدمات قانونية رقمية موجهة خصيصاً لفئة المحامين والمستشارين القانونيين، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وإثراء تجربة المتعامل وجعلها أكثر مرونة وموثوقية.