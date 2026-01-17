«دبي الخيرية» تستهدف 2.5 مليون مستفيد في حملتها الرمضانية

أطلقت جمعية دبي الخيرية حملتها الرمضانية الموسمية لعام (1447هـ - 2026م)، بشعارها المتجدد «يدوم الخير»، كاشفة عن أجندة متكاملة من المبادرات والمشاريع الخيرية التي تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة أكثر من 2.5 مليون مستفيد داخل دولة الإمارات، إضافة إلى 31 دولة حول العالم، تجسيداً لقيم العطاء والتراحم الإنساني.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «إن حملة هذا العام تعد انعكاساً حقيقياً لالتزام «دبي الخيرية» باستدامة الأثر الإنساني، استلهاماً من الرؤية السامية لقيادتنا الرشيدة التي جعلت من الإمارات منارة عالمية للعطاء.

لافتاً إلى أن شعار الحملة «يدوم الخير» يحمل في طياته رسالة مزدوجة، فهي طمأنينة للمستفيدين بأن العون مستمر، وفخر للمتبرعين بأن إسهاماتهم تتحول إلى أثر باقٍ يرسخ استقرار الأسر ويدعم تمكين المجتمعات».

وأوضح أن خريطة المشاريع الرمضانية لهذا العام تتجسد في خمس مبادرات رئيسة هي: إفطار صائم، وكوبون الخير، وكفالة يتيم، وزكاة الفطر، إضافة إلى زكاة المال، حيث تتسع الرقعة الجغرافية للحملة لتشمل دولة الإمارات و31 دولة أخرى، وذلك عبر تضافر الجهود مع 50 هيئة خارجية منفذة، وتهدف الحملة في رؤيتها الإنسانية الشاملة إلى الوصول لمنفعة أكثر من 2.5 مليون شخص في الداخل والخارج.

خطة طموحة

وأشار إلى أن مشروع «كوبون الخير» يطمح إلى إيصال الدعم لنحو 12.500 مستفيد داخل الدولة، وما يتجاوز 83 ألف مستفيد على النطاق الدولي، وفيما يخص مبادرة «إفطار صائم»، فقد وضعت الحملة خطة طموحة لتوزيع مليون وجبة إفطار محلياً، و285 ألف وجبة في الخارج، كما تشمل الخطط التشغيلية لمشروع «زكاة الفطر» استهداف 500 ألف مستفيد من الأسر والمتعففين داخل الدولة.

وأضاف: «إن دبي الخيرية تتبنى نهجاً قائماً على الاستدامة في تنفيذ مبادراتها، عبر حزمة من المشاريع التنموية التي تستهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية بمفهومها الشامل، وتتنوع هذه الجهود لتشمل تشييد الصروح الدينية والتعليمية كالمساجد ومراكز تحفيظ القرآن.

فضلاً عن تعزيز الأمن المائي عبر حفر الآبار ومد شبكات المياه في المناطق المتضررة من الجفاف، كما تولي الجمعية رعاية فائقة لتمكين الأسر المنتجة، وتقديم الرعاية الصحية، وبناء المجمعات السكنية للفئات الأكثر احتياجاً».

وعلى صعيد رعاية الطفولة أكد أن الجمعية تضطلع بكفالة 14.500 يتيم داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن المستهدف خلال الحملة الرمضانية الجارية يتضمن تنفيذ أكثر من 9.900 مشروع إنساني، تتصدرها مشاريع تشييد المساجد وتوفير المياه في المناطق الأكثر تضرراً.