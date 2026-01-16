«نسائية دبي» تنظم برنامجاً تأهيلياً للأسر الأحادية

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي، إدارة التدريب والاستشارات، برنامجاً تأهيلياً ترفيهياً للأسر الأحادية، وذلك ضمن البرنامج الأسري «اطمئني» للأسر الأحادية في نسخته للعام الجاري 2026.

وأكدت خولة سعيد النابودة، نائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، المشرف العام على إدارة الاستشارات والتدريب، أن البرنامج يأتي تزامناً مع «عام الأسرة»، وبالتعاون مع مؤسسة تراحم الخيرية، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة وتمكين المرأة.

وأوضحت النابودة أن مبادرة «اطمئني» تهدف إلى توفير منظومة دعم شاملة للأسر الأحادية، تشمل الدعم النفسي والتمكين الأسري والتربوي والاقتصادي، إلى جانب تنظيم برامج إرشادية وبرامج صحيه وفي اللياقة، تسهم في مساعدة الأسر على استعادة التوازن والشعور بالطمأنينة.

وأضافت أن البرنامج يتضمن 4 محاور أساسية، تشمل دورات تدريبية في مجالات حيوية، أبرزها المجال النفسي والأسري والتربوي والسلوكي، إضافة إلى المجال المالي والاستثماري واللياقة والتغذية، إلى جانب تنظيم «رحلة التجربة الملهمة»، وزيارات لسيدات أعمال إماراتيات، للاطلاع على تجارب نجاح ملهمة، فضلاً عن الرحلات الترفيهية. وأفادت نائبة رئيسة الجمعية بأن البرنامج يستهدف خمس فئات من المجتمع، هن:

المطلقات، والأرامل، والمهجورات، والأبناء، والعازبات فوق سن 40 عاماً، من الإماراتيات، ومن مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي. وقدمت البرامج الدكتورة عائشة عبدالله المطوع، أخصائي الإرشاد الأسري والنفسي، وهدى الطاهري، مدرب اللياقة البدنية المعتمد.

حيث تضمن البرنامج جلسات توعوية وتفاعلية. وشددت الدكتورة عائشة المطوع، خلال لقائها بالمشاركات، على أهمية تعزيز الصحة النفسية، مؤكدة أن البرنامج يمثل مساحة آمنة، تبعث على الطمأنينة، وتساعد على فتح القلوب واستحضار القوة الداخلية.