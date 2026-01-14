تضاعف إنتاج الكهرباء في دبي 418 مرة منذ 1970

ارتفعت القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي من الكهرباء من 43 ميجاوات عام 1970 إلى نحو 18000 ميجاوات في عام 2025 بزيادة تفوق الـ 418 ضعفاً، وارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة لتصل إلى 495 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

وفي ظل تزايد التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والنمو السكاني، برزت هيئة كهرباء ومياه دبي كأحد أنجح النماذج المؤسسية عالمياً في تحقيق معادلة تجمع بين أمن الطاقة، والاستدامة البيئية، والكفاءة الاقتصادية، إذ تحرص على زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء والمياه، لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، ومواكبة التوسع الذي تشهده دبي، ولم يكن نجاح هيئة كهرباء ومياه دبي مرتبطاً فقط في تلبية تزايد الطلب على الطاقة، بل نابعاً من رؤية استباقية تستشرف المستقبل، عبر التخطيط المبكر وتوجيه الاستثمارات نحو مصادر الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة، وذلك عبر تنفيذ مشروعات رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة في دبي، واعتماد الابتكار وأحدث التقنيات لتوفير خدمات وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، ولتوفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم، وذلك من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، في خدماتها وعملياتها التشغيلية، بدعم من استثماراتها في البنية التحتية الرقمية المتقدمة لتعزيز التحول الرقمي، حيث تنسجم هذه الجهود مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

طاقة نظيفة

وواكبت هيئة كهرباء ومياه دبي التخطيط الحضري في الإمارة وحرصت على مراعاة البيئة في جميع مراحل عملها، وعملت في السنوات الماضية على رفع نسبة اعتمادها على الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال مبادرات ومشاريع عدة، أبرزها: «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وارتفعت القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 3.860 ميجاواط من الطاقة النظيفة، خلال العام الماضي، وستصل إلى أكثر من 8.000 ميجاوات بحلول عام 2030 مقارنة بـ 5.000 ميجاوات في المخطط الأصلي، وتتجاوز نسبة الطاقة النظيفة 21.5 % من إجمالي القدرة الإنتاجية للهيئة، وستصل إلى 36 % بحلول 2030 مقارنة بــ 25 % في المخطط الأصلي، ما سيقلل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 ملايين طن سنوياً».

وتواصل الهيئة جهودها في رفع قدرة وكفاءة وجهوزية شبكة نقل الكهرباء في الإمارة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياط مناسب، بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدمية والتشغيلية، وتعزيز جهود دبي الهادفة إلى تطوير ونشر حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتعد دبي من المدن الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسباقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتستمر هيئة كهرباء ومياه دبي في العمل على استشراف وصناعة مستقبل الطاقة.