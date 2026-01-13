دبي عاصمة عالمية للاستثمار العقاري

أكد مديرو شركات عقارية ومطورون في دبي أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للاستثمار العقاري، قائلين إن ما تحقق خلال عام 2025 على مستوى القطاع العقاري ليس طفرة عابرة، بل ثمرة رؤية قيادية واضحة وسياسات حكومية متكاملة أرست نموذجاً عالمياً فريداً للاستثمار العقاري.

وأجمع مديرو الشركات والمطورون أن هذه الأرقام القياسية تجسد الثقة الدولية المتنامية في اقتصاد دبي، وتؤكد قدرة الإمارة على تسريع تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري، وترسيخ مكانتها وجهة استثمارية أولى عالمياً، مدفوعة بالاستقرار، والتشريعات المتطورة، وجودة الحياة، وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.

رؤية استثنائية

حسين سجواني: ما يشهده القطاع نتاج سياسات حكومية متكاملة وشراكة حقيقية بين القطاعين

وعلق حسين سجواني، مؤسس «داماك» العقارية، على تجاوز التصرفات العقارية في دبي حاجز الـ900 مليار درهم، قائلاً:

إن نمو السوق العقاري في دبي وتسجيله مستويات قياسية من حيث قيمة التصرفات العقارية وحجم الصفقات، يجسد الرؤية الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي رسّخ نموذجاً تنموياً فريداً قائماً على الابتكار والانفتاح واستشراف المستقبل.

وأضاف سجواني: هذا الإنجاز غير المسبوق ليس رقماً بحد ذاته، بل رسالة واضحة إلى العالم بأن دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للاستثمار العقاري، ووجهة مفضلة للمستثمرين من مختلف الجنسيات، بفضل بيئتها التشريعية المتطورة والجاذبة، واستقرارها الاقتصادي، وجودة الحياة التي توفرها.

وتابع: إن ما يشهده القطاع العقاري اليوم هو نتاج سياسات حكومية متكاملة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، وتنويع قاعدة الطلب.

وجذب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، ومع استمرار دبي في إطلاق المبادرات النوعية وتطوير البنية التحتية فإن القطاع العقاري سيبقى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وداعماً أساسياً لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري، وترسيخ ريادتها العالمية.

ملاذ استثماري

عمران فاروق: المطورون يستلهمون من هذه النتائج دافعاً قوياً لضخ المزيد من الاستثمارات

بدوره، قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سامانا للتطوير العقاري»، إن وصول التصرفات العقارية في دبي إلى 917 مليار درهم في عام 2025، مقتربة من هدف التريليون درهم الذي كان مرصوداً لعام 2033، ليس مجرد رقم إحصائي فحسب، بل هو برهان ساطع على أن دبي لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه.

ثقة المستثمرين

وأضاف فاروق: إن ما نشهده اليوم أكثر من مجرد طفرة عقارية، بل هو إعجاز اقتصادي يثبت أن دبي تسبق الزمن، ويؤكد حكمة القيادة الرشيدة ومرونة البيئة التشريعية التي جعلت من الإمارة الملاذ الاستثماري الأول عالمياً.

وتابع: إن مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «في بلادنا نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول» هي المحرك الأساسي لثقة المستثمرين، فالأرقام التي أظهرت نمواً بنسبة 14 % في المستثمرين غير المقيمين تؤكد أن دبي أصبحت عاصمة العالم الاقتصادية.

وأكد أن المطورين العقاريين في دبي، وفي مقدمتهم «سامانا»، يستلهمون من هذه النتائج دافعاً قوياً لضخ المزيد من الاستثمارات وإطلاق مشاريع نوعية تواكب هذا الزخم الهائل، معتبراً أن العام 2026 سيشهد استمراراً لهذه المسيرة الناجحة.

وتوجه فاروق بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على قيادته التي جعلت من دبي أرض الفرص التي لا تنضب، ونعده بأن تكون مشاريع شركاتنا أعمدة في مسيرة التنمية، مساهمين بفاعلية في ترسيخ مكانة دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار على مستوى العالم.

ابتكار واستدامة

سامر عمبر: مواصلة العمل على تطوير مشاريع ترتكز على حلول معمارية مدروسة وتقنيات عملية

وأكد سامر عمبر، الرئيس التنفيذي لشركة ريف للتطوير العقاري الفاخر، أن النتائج التي سجلها القطاع العقاري في دبي خلال عام 2025 تعكس انتقال السوق إلى مرحلة أكثر تقدماً ونضجاً.

حيث لم يعد النمو قائماً على التوسع وحده، بل على الابتكار، وكفاءة التخطيط، والقدرة على استباق احتياجات المستقبل. وأشار إلى أن هذا النهج متجذّر في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، التي جعلت من الاستباق والتطوير المستمر سمة أساسية لمسيرة دبي، ورسّخت أسس نمو متوازن وقادر على مواكبة المتغيرات.

وأضاف عمبر أن هذا المستوى من الأداء يؤكد أن السوق بات مهيأ لتبني نماذج تطوير أكثر ذكاء وابتكاراً واستدامة، ضمن بيئة يقودها فكر واضح يربط بين الطموح والقدرة على التنفيذ.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تعريف مفهوم السكن الفاخر ليكون أكثر ارتباطاً بالبيئة، وأكثر قدرة على التكيّف مع المناخ، وأكثر تركيزاً على جودة التجربة اليومية للسكان.

وأوضح أن الابتكار في ريف للتطوير العقاري الفاخر لا يُنظر إليه كإضافة شكلية، بل كجزء أساسي من قيمة المشروع واستدامته، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير مشاريع ترتكز على حلول معمارية مدروسة وتقنيات عملية، تسهم في دعم مسيرة القطاع العقاري، وتنسجم مع التوجه الذي أرسته القيادة الرشيدة لبناء مدن أكثر مرونة وكفاءة في دبي.

أداء قوي

عبدالله لوتاه: مبادرات دبي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وجعلها من أبرز الأسواق العقارية جاذبية عالمياً

وقال عبدالله حسين لوتاه، المدير الإداري لـ«إتش إل جروب»: يعكس تسجيل 917 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال عام 2025 الأداء القوي والمتسارع للسوق، ويؤكد نجاح الاستراتيجية العقارية التي وُضعت لتحقيق مستهدف تريليون درهم قبل 2033.

وقد شهد السوق نمواً في قيمة وحجم الصفقات، مدفوعاً بزيادة الطلب من المستثمرين الدوليين والمحليين، وتوسع المشاريع إلى فئات متنوعة تلبي احتياجات السوق الحديثة. وأضاف لوتاه:

لا يمكن الحديث عن هذا النجاح دون شكر الحكومة الإماراتية على دعمها المستمر ورؤيتها الاستباقية في تطوير القطاع، من خلال مبادرات مثل الرقمنة المتكاملة لتسجيل المعاملات العقارية وتقليل الإجراءات التشغيلية، مما عزز الشفافية وسرعة تنفيذ الصفقات. لقد ساهم هذا النهج في تعزيز ثقة المستثمرين وجعل دبي من أبرز الأسواق العقارية جاذبية عالمياً.