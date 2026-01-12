فنان فلبيني يعزف البهجة في أروقة «المليار متابع»

بين أروقة النسخة الرابعة من قمة «المليار متابع» لم تكن الحوارات الرقمية وحدها هي اللغة السائدة، بل تسللت أنغام موسيقية دافئة لتكسر الإيقاع الرسمي، وتحول الممرات إلى مساحات نابضة بالفرح والتفاعل الإنساني.

هناك وقف إيان كريس، موسيقي فلبيني، يحمل آلته البسيطة، ليقدم لزوار القمة تجربة مختلفة، تعزف فيها البهجة قبل الكلمات.

بلمسات موسيقية عفوية جذب الفنان أنظار الحضور من مختلف الجنسيات، حيث توقف مشاركون وصناع محتوى ومسؤولون، ليستمعوا إلى مقطوعاته، التي امتزجت فيها النغمات الشرقية والغربية، في مشهد يعكس روح القمة القائمة على التنوع والانفتاح والتلاقي الثقافي.

لم يكن حضوره جزءاً من برنامج رسمي، لكنه تحول سريعاً إلى لحظة إنسانية مشتركة، التقطها صناع المحتوى بعدسات هواتفهم، وشاركوها على منصاتهم، لتنتشر الموسيقى كما ينتشر المحتوى المؤثر: تلقائياً، وبقوة الإحساس.