‫ عيسى المازمي.. نموذج ملهم لصناع المحتوى الصغار

شارك عيسى عبدالله المازمي، صانع المحتوى وعضو مجلس شورى أطفال الشارقة، في قمة المليار متابع 2026، في حضور يجسّد نموذجاً مُلهِماً لمشاركة الأطفال والناشئة في صناعة المحتوى الهادف والمشهد الإعلامي الرقمي.

ويُعد المازمي، البالغ من العمر 13 عاماً، من المواهب الشابة البارزة، حيث حصل على دبلوم برلمان الطفل العربي من جامعة الشارقة، إلى جانب كونه كاتباً لكتاب من إصداره بعنوان «عائلة الكنانة»، ما يعكس تنوّع اهتماماته الثقافية والإعلامية في سن مبكرة.

وتأتي مشاركة المازمي في القمة لرغبته في خوض تجربة استثنائية، معبّراً عن سعادته الكبيرة بالتواجد في حدث يجمع آلاف صُنّاع المحتوى من مختلف أنحاء العالم، وقال: «شعوري كمشارك في القمة شعور لا يوصف، فهذه القمة تجمع آلافاً من صناع المحتوى، وهو شعور جميل جداً أن نتعرّف إلى صناع محتوى آخرين، ونتبادل الخبرات، ونستمتع بالفعالية، ونتعلّم من التجارب الموجودة فيها.

التجربة ممتازة جداً، وبإذن الله لن تكون هذه السنة الوحيدة التي أشارك فيها، بل سأحرص على الحضور كل عام».