ليلى فريدون: «القمة» منظومة متكاملة لإعادة تعريف صناعة المحتوى ضمن معايير واضحة

أكدت الدكتورة ليلى فريدون، مديرة أكاديمية الاقتصاد الجديد وممثلة قمة المليار متابع، أن القمة تمثل ترجمة عملية لرؤية دولة الإمارات في دعم الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز دور الإعلام الحديث كأحد محركات التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن القمة لم تعد مجرد تجمع لصناع المحتوى، بل أصبحت منظومة متكاملة لإعادة تعريف صناعة المحتوى وتأطيرها ضمن معايير مهنية واقتصادية واضحة.

وأوضحت أن قمة المليار متابع تنسجم بشكل مباشر مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تنويع الاقتصاد، والاستثمار في الصناعات الإبداعية، وبناء بيئة داعمة للمواهب الإعلامية القادرة على إنتاج محتوى هادف يسهم في تشكيل الوعي المجتمعي، ويعكس أولويات التنمية الوطنية. وقالت: إن القمة تنطلق من قناعة راسخة بأن الإعلام الرقمي لم يعد أداة ترفيه فقط، بل قوة ناعمة قادرة على إحداث تأثير اقتصادي واجتماعي وثقافي واسع.

وحول دور القمة في رفع مستوى الاحترافية لدى صناع المحتوى المشاركين، أوضحت أن القمة ركزت على نقل صناع المحتوى من مرحلة الاجتهاد الفردي إلى العمل المؤسسي، من خلال ورش تدريبية متخصصة، وجلسات حوارية مع خبراء عالميين، إلى جانب إتاحة فرص التشبيك مع مؤسسات إعلامية وشركات كبرى. وأضافت أن هذه المنظومة أسهمت في تعزيز مهارات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة العلامة الشخصية، وفهم نماذج الأعمال المستدامة، بما ينعكس على جودة المحتوى ومصداقيته.

وأشارت فريدون إلى أن من أبرز التحولات التي رصدتها الأكاديمية قبل القمة وبعدها، هو تطور طبيعة المحتوى من التركيز على الانتشار السريع والأرقام، إلى الاهتمام بالمضمون، والرسالة، والتأثير طويل المدى. ولفتت إلى أن كثيراً من صناع المحتوى باتوا أكثر وعياً بمسؤوليتهم المجتمعية، وأكثر قدرة على مواءمة محتواهم مع قضايا مثل الابتكار، والاستدامة.

وفي ما يتعلق بدور القمة في دعم الانتقال من محتوى قائم على الشهرة إلى محتوى قائم على القيمة، أكدت أن القمة أعادت تعريف مفهوم النجاح في عالم المحتوى، بحيث لا يقاس فقط بعدد المتابعين، بل بحجم الأثر، وجودة الرسالة، والقدرة على إحداث تغيير إيجابي.

وأكدت الدكتورة ليلى فريدون أن قمة المليار متابع تمثل نموذجاً إماراتياً رائداً في توظيف الإعلام الرقمي لخدمة الاقتصاد الإبداعي، وبناء جيل جديد من صناع المحتوى القادرين على المنافسة عالمياً، مع الحفاظ على القيم المهنية والإنسانية للمحتوى الإعلامي.