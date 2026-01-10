ذياب البريكي.. صانع محتوى صغير يسرد أمثال الأجداد

شهدت قمة المليار متابع حضوراً لافتاً ومشاركة نوعية للجيل الناشئ، في تأكيد جديد على التحول المتسارع الذي تقوده منصات التواصل الاجتماعي في صناعة الوعي، وكسر الصمت، وتوسيع دوائر النقاش والتأثير المجتمعي. وعكست القمة اتجاهاً متنامياً نحو تمكين صناع المحتوى من مختلف الأعمار، لا سيما الأطفال والناشئة، وإبراز دورهم في تقديم محتوى هادف ومسؤول يخدم المجتمع ويحافظ على الهوية الوطنية.

وبرزت مشاركة ذياب محمد البريكي، صانع محتوى معرفي صغير يسرد الأمثال الشعبية للأجداد، كأحد النماذج الملهمة للجيل الناشئ، إذ بدأ رحلته في صناعة المحتوى من منزله وهو في سن العاشرة، حيث ركّز في بداياته على تقديم محتوى مستوحى من الأمثال الشعبية والحديث عن الوطن بأسلوب مبسّط يناسب مختلف الفئات العمرية.

ومع تطور تجربته، اتجه إلى تقديم محتوى متخصص في اللغة العربية، بأسلوب معرفي يجمع بين الفائدة والمتعة. وأكد ذياب أن دعم الأسرة كان حجر الأساس في انطلاقته واستمراريته، مشيراً إلى أن تشجيع الأهل ووقوفهم إلى جانبه أسهما بشكل مباشر في تنمية ثقته بنفسه وصقل مهاراته.