جامعة زايد العسكرية تؤهل الكفاءات أكاديمياً وعسكرياً وفق أرقى المعايير

تأسست جامعة زايد العسكرية في العاصمة أبوظبي لتحقيق العديد من الأهداف التي تتمثل في تقديم تعليم أكاديمي وعسكري متكامل، يسهم وباقتدار في إعداد جيل من القادة العسكريين المتميزين.

حيث تقدم الجامعة برامج تعليمية متطورة، تشمل التدريب العسكري المتخصص والعلوم الأكاديمية، مع التركيز على غرس القيم الوطنية والانضباط في نفوس طلابها، ليكونوا درعاً للوطن، وقيادات مشرفة لدولة الإمارات.

تجدر الإشارة إلى تخرج الدفعة الأولى من الجامعة في عام 2024، بعدد 88 خريجاً، وضمن 3 تخصصات هي بكالوريوس علوم الحاسوب – جامعة خليفة، وبكالوريوس العلوم في الدفاع والأمن – أكاديمية ربدان، وبكالوريوس الاقتصاد والإدارة – جامعة السوربون.

وقال المقدم حمد عبدالله الكعبي، رئيس شعبة الاتصال الدفاعي بجامعة زايد العسكرية: «تأسست جامعة زايد العسكرية لتكون صرحاً وطنياً رائداً يجمع بين التميز الأكاديمي والانضباط العسكري. حيث يتلقى المرشحون تعليماً متكاملاً يجمع بين أحدث المناهج العلمية المطروحة ضمن 3 تخصصات، وبين التدريب العسكري الميداني الذي يصنع القادة ويعزز روح المسؤولية والانتماء».

وأضاف: «ومن جانب آخر تتمثل الرسالة الوطنية للجامعة في استقطاب الكفاءات الشابة وتأهيلها أكاديمياً وعسكرياً وفق أرقى المعايير العالمية، حيث توفر بيئة متكاملة توازن بين الجانب الأكاديمي المتقدم والتدريب العسكري الاحترافي.

وتشمل برامجها الأكاديمية تخصصات متنوعة منها تخصص بكالوريوس علوم الحاسوب، وبكالوريوس العلوم في الدفاع والأمن، وبكالوريوس الاقتصاد والإدارة.

وذلك لتأهيل جيل قادر على خدمة الوطن بكفاءة واقتدار، فضلاً عن برامج مكثفة في اللياقة البدنية وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، مع التركيز على غرس القيم الوطنية والانضباط في نفوس طلابها ليكونوا درعاً للوطن وقيادات مشرفة لدولة الإمارات».

يشار إلى أن جامعة زايد العسكرية شاركت مؤخراً في معرض التخصصات الجامعية بإمارة الشارقة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعريف طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم بالبرامج الأكاديمية والعسكرية التي تقدمها الجامعة، والتي تجمع بين الانضباط العسكري والتميز العلمي، لإعداد جيل من القادة المؤهلين لخدمة الوطن بكفاءة واقتدار.

وأشار المقدم حمد عبدالله الكعبي إلى أن حرص الجامعة على المشاركة في المعارض الدولية للتعليم تعتبر ضرورية لعرض برامج الجامعة الأكاديمية والفرص التي يتم تقديمها للطلبة، بهدف تأمين فرص العمل لهم بعد التخرج.