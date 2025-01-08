حمدان بن محمد: تحية باسم الوطن لحُراس الدار ودرعنا الذي لا يلين

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تحية باسم الوطن لكل جندي وضابط وفرد في قواتنا المسلحة، وصفاً سموه إياهم بـ"حُراس الدار ودرعنا الذي لا يلين".

وكان سموه زار اليوم مدينة زايد العسكرية في أبوظبي، والتقى عدداً من أبطال قواتنا المسلحة، كما تفقَّد سموه تجهيزات قواتنا البرية والتقنيات الدفاعية، واطلع على برامج التدريب المكثفة.

وعبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن فخره بالمستوى العالي من الكفاءة والجاهزية الذي وصلت إليه قواتنا المسلحة بكافة أفرعها.

وكرم سموه في ختام الزيارة ثلاثة من قيادات القوات المسلحة الذين قدموا الكثير في خدمة راية الاتحاد، وهم: الفريق الركن الشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان، قائد القوات البحرية، ومطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن عبدالله فرج مسعود المحيربي، نائب قائد القوات البحرية، تقديراً لجهودهم وما أبدوه من إخلاص والتزام في القيام بواجباتهم، مقدمين النموذج والقدوة بكل انتماءٍ وتفانٍ في خدمة الوطن وإعلاء شأنه..

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "خلال زيارة لمدينة زايد العسكرية في عاصمتنا الشامخة، التقيت عدداً من أبطال قواتنا المسلحة، وتفقدت تجهيزات قواتنا البرية والتقنيات الدفاعية، كما اطلعت على برامج التدريب المكثفة".

وأضاف سموه: "فخورون بالمستوى العالي من الكفاءة والجاهزية الذي وصلت إليه قواتنا المسلحة بكافة أفرعها، وقمنا في ختام الزيارة بتكريم ثلاثة من قيادات القوات المسلحة الذين قدموا الكثير في خدمة راية الاتحاد".

وتابع سموه: "تحية باسم الوطن لكل جندي وضابط وفرد من أفراد قواتنا المسلحة، تحية لكم من قلب كل إماراتي مخلص، أنتم حُراس الدار ودرعنا الذي لا يلين".