880 مهمة ناجحة لجناح الجو بشرطة رأس الخيمة

كشف المقدم طيار عبدالله علي الشحي، رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة، عن نجاح قسم جناح الجو بتنفيذ أكثر من 880 مهمة ناجحة خلال السنوات الخمس الأخيرة وحتى اليوم، في مختلف المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للإمارة، وتنوعت بين البحث والإنقاذ، ودعم وإسناد ومشاركة الجهات الحكومية.

وأكد الشحي أن القسم يقوم بالعديد من المهام تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الخاص بتحقيق الاستعداد والجاهزية في إدارة الأزمات والكوارث.

حيث تتضمن هذه المهام البحث والإنقاذ للمصابين والعالقين بالمناطق الوعرة والأودية، وتوفير الدعم السريع في حالات الطوارئ، ونقل المصابين والمرضى وكبار السن وضمان وصولهم للمرافق الطبية بالسرعة القصوى الممكنة، ومراقبة الأمن العام، والإغاثة في الكوارث الطبيعية في الحالات الطارئة والتقلبات والمنخفضات الجوية وجريان الأودية، والتدريب والتوعية لفرق المتطوعين على التعامل مع الطائرات، وعمليات الإجلاء الجوي والتعاون مع الجهات الأخرى الاتحادية والمحلية.

وأشار إلى أنه في ظل تزايد أعداد رواد المناطق الجبلية في مثل هذا الوقت من كل عام فإن قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة يعمل على تكثيف جولاته الميدانية ـ وتجهيز فرق العمل والطائرات بالمعدات والاحتياجات اللازمة لضمان سرعة الاستجابة إلى جانب تكثيف تدريب الطاقم بسيناريوهات وتمارين افتراضية تحاكي الواقع.

والتنسيق مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لإطلاق حملات توعوية لمرتادي المناطق الوعرة، فضلاً عن تشجيع الزوار على استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لتحديد مواقعهم في الحالات الطارئة، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية فيما يتعلق باستقبال البلاغات الطارئة والتعامل معها. وأوضح المقدم طيار عبدالله الشحي أن منتسبي القسم يخضعون لدورات تدريبية متخصصة وتعليم مستمر، وتنفيذ سيناريوهات دورية فضلاً عن إجراء مقارنة معيارية من خلال تنفيذ زيارات لأقسام الطيران في القيادات الشرطية بالدولة.

مشيراً إلى ضرورة اتباع مرتادي المناطق الجبلية كافة التدابير الوقائية والالتزام بالإرشادات الهادفة لضمان سلامتهم والحيلولة دون تعرضهم للمخاطر خلال ممارستهم لهواياتهم في تسلق الجبال أو المسير فيها مع الابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن الوعرة التي تشكل خطراً يتهدد سلامتهم. ودعا الشحي، مرتادي المناطق الجبلية والسياح إلى التخطيط الجيد قبل الرحلة والإطلاع على حالة الطقس، وتحديد المسار عبر إبلاغ الأسرة والأصدقاء بالوجهة وموعد العودة، والتزود بالمعدات الخاصة للمناطق الجبلية من أحذية وحقيبة الإسعافات الأولية والمصباح والشاحن الإضافي.