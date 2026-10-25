سيف بن زايد: الشراكة تصنع القوة والعمل المشترك يحمي المجتمعات

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الشراكة تصنع القوة، وأن العمل المشترك يعزز الجاهزية ويحمي المجتمعات، مشيراً إلى أهمية الرؤية المشتركة والثقة المتبادلة في بناء شراكات أمنية أقوى وعالم أكثر أمناً.

وقال سموه، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس": «بتنسيق إماراتي وتعاون دولي، اختتم التحالف الأمني الدولي في سلوفاكيا تمريناً تخصصياً بمشاركة 6 دول من أصل 12 دولة عضواً، لتعزيز الجاهزية وتطوير القدرات العملياتية لمواجهة الجريمة العابرة للحدود».

وأوضح سموه أن التحالف تأسس عام 2017، ويتخذ من دولة الإمارات مقراً لأمانته، ويضم 12 دولة هي: الإمارات، وفرنسا، وسنغافورة، وإسرائيل، وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، وسلوفاكيا، والبحرين، والمغرب، والسنغال، والبرازيل.

وأشار إلى أن التحالف أنجز منذ تأسيسه 6 عمليات أمنية و4 تمارين مشتركة، تضمنت تمريناً دولياً افتراضياً وثلاثة تمارين ميدانية أقيمت في الإمارات والبحرين وسلوفاكيا.

كما نفذ التحالف أكثر من 30 برنامجاً وورشة تدريبية، استفاد منها ما يزيد على 5800 ضابط شرطة، في إطار جهوده لتعزيز التعاون وتطوير القدرات الأمنية بين الدول الأعضاء.

ووجّه سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الشكر والتقدير إلى الدول الأعضاء في التحالف، وإلى جمهورية سلوفاكيا على استضافة التمرين، وإلى جميع الفرق المشاركة على جهودها.

واختتم سموه تدوينته بالقول: «برؤية مشتركة وثقة متبادلة، نحو شراكات أقوى، وقدرات أكثر جاهزية، وعالم أكثر أمناً».