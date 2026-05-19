الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل بنجاح مع 6 مسيّرات معادية خلال الـ 48 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع تمكن منظومات الدفاع الجوي الإماراتية من رصد 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة، والتعامل معها، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقد نجحت قوات الدفاع الجوي في اعتراض وتحييد الأهداف المعادية وفق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية.

وفي إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية بتاريخ 17 مايو 2026، أكدت نتائج التتبع والرصد التقني أن الطائرات المسيرة الثلاث التي تم التعامل بنجاح مع اثنتين منها، فيما أصابت الثالثة مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة في ذلك التاريخ، إضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقًا، كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية.

وتؤكد وزارة الدفاع أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية. وتشدد وزارة الدفاع على الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الدولة ومقدراتها الوطنية.