«الدفاع» تطلق حزمة مشاريع استراتيجية للذكاء الاصطناعي

تستعد وزارة الدفاع لإطلاق حزمة متكاملة من مشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تحت إشراف مكتب مساعد وزير الدولة للتحول الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبالتعاون مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين.

وأعلنت الوزارة عبر حسابها على «إكس»، أن المشاريع تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا، وضمن جهود الوزارة لتعزيز تبنّي التقنيات الرقمية المتقدمة ورفع كفاءة المنظومة التشغيلية، بما يواكب التوجهات الوطنية نحو حكومة رقمية أكثر جاهزية وفاعلية،و لتعزيز سرعة الاستجابة للمتغيرات الأمنية والتكنولوجية، محلياً ودولياً.

وأكدت الوزارة أن هذه المشاريع تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية ودمج منظومات الذكاء الاصطناعي واستقلالها في دعم المنظومة الدفاعية وبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مبادرات التحول الرقمي في القطاع الدفاعي.