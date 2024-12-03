محمد المزروعي: الخدمة الوطنية تجربة حياتية تعزز الانضباط والعمل الجماعي

«إن الخدمة الوطنية تعد من أبرز التجارب التي يمر بها الشاب في مراحل حياته، فهي ليست مجرد فترة تدريب عسكري أو مهني، بل هي تجربة حياتية تساهم في بناء الشخصية وتعزيز مهارات الانضباط والعمل الجماعي، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من القيم التي تظل ترافق الشخص طوال حياته، من خلال خدمتي الوطنية، تعلمت العديد من الدروس القيمة التي ساعدتني على التطور الشخصي والاجتماعي».. بهذه العبارات يروي محمد المزروعي المهندس في أدنوك البرية تجربته المتكاملة التي عاشها خلال تأديته للواجب الوطني، وكيف رسمت هذه التجربة مساراً مغايراً لحياته.

وأكد المزروعي أن الانضباط والمسؤولية أول وأهم ما تعلمه خلال تأديته للخدمة الوطنية، مدركاً قيمة الوقت، وأن الالتزام بالمواعيد والتنظيم في العمل هو أساس النجاح في أي مجال، موضحاً: «تعلمت كيفية ترتيب وقتي، وإدارة مهامي بشكل فعال، مما ساعدني على تحقيق التوازن بين واجباتي اليومية والتزاماتي الأخرى، وهذا الانضباط ساعدني في تطوير شخصيتي كفرد مسؤول يمكنه الاعتماد عليه في شتى المواقف».

تعاون

وأضاف المزروعي أن العمل الجماعي والتعاون من أهم الجوانب التي استفاد منها في الخدمة الوطنية هو تعلم العمل الجماعي، ففي كل مهمة أو تدريب قائلاً: «كنا نعمل كفريق واحد، وتعلمنا كيفية التنسيق والتعاون من أجل تحقيق الهدف المشترك»، مدركاً أن النجاح لا يعتمد فقط على الفرد، بل على التناغم بين جميع الأفراد في الفريق، وأضاف: «هذه المهارة أصبحت مفيدة لي في حياتي المهنية والشخصية، حيث أستطيع الآن التعاون مع الآخرين بشكل أكثر فاعلية وتحقيق أفضل النتائج»، وأشار أن الخدمة الوطنية لم تكن فقط تدريباً عسكرياً بحتاً، بل كانت فرصة لتعلم مهارات جديدة، حيث تعلم كيفية التعامل مع ضغوط العمل، وكيفية اتخاذ القرارات السريعة والصائبة تحت الضغط، كما اكتسبت مهارات في القيادة والإدارة، وتعلم كيفية التعامل مع اختلافات الأفراد وكيفية إدارة الفرق.

مواقف

ولم تخلُ الخدمة من التحديات التي تتطلب صبراً وتحملاً، هكذا واصل المزروعي حديثه متذكراً الصعوبات التي مر بها، والتي لم تكن حجر عثرة، بل عززت تجربته وعلمته أهمية التحلي بالعزيمة في مواجهة المواقف الصعبة، مضيفاً أن الخدمة الوطنية فرصة لتعزيز الشعور بالانتماء والفخر بالوطن، حيث تعلم بكل حب كيف يكون جزءاً فاعلاً في بناء وتطوير الوطن الغالي، وكيف يمكن لكل فرد أن يسهم في تقدم المجتمع من خلال تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في خدمة الوطن.