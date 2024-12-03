عائشة الحفيتي: الخدمة الوطنية وسام شرف وواجب مقدس

أكدت الشابة الإماراتية عائشة راشد خلفان الحفيتي، أن الانتساب للخدمة الوطنية منحها فرصة تطوير مهاراتها الشخصية والعملية في إطار بيئة منظمة، وأكسبها روح الفريق والقدرة على تحمل المسؤولية، وإذكاء الشعور الوطني، لافتة إلى أن الانتساب للخدمة الوطنية يعتبر في حد ذاته فرصة لتحقيق الأهداف المستقبلية، المهنية أو الشخصية، والإسهام الفعلي في إعداد جيل جديد يمتلك المقومات القيادية، جيل لديه ثقة بنفسه واعتزاز بجذوره التاريخية العريقة، جيل قادر على الدفاع عن وطنه وقت الحاجة، تحقيقاً لرؤية مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقالت عائشة الحفيتي: «يعد الانضمام لبرنامج الخدمة الوطنية وسام شرف لكل منتسب إليها، وواجباً وطنياً مقدساً لكل من ينتمي إلى هذا الوطن الغالي. وإن برنامج الخدمة الوطنية يعزز لدى المنتسبين شعوراً عميقاً بالمسؤولية تجاه الوطن، ويعلمهم الانضباط والصبر وتحمل الشدائد والالتزام والتعامل مع التحديات. كما يشكل البرنامج نقطة تحول مهمة في حياتهم، باكتساب مهارات جديدة وتحسين قدراتهم البدنية والعقلية والقيادية ليكونوا عناصر فعالة في خدمة الوطن، وبناء شخصيات قوية قادرة على مواجهة التحديات في مختلف المجالات».

اعتزاز

وأوضحت: «يتنافس الشباب الإماراتي لأداء الخدمة الوطنية بكل حُب وفخر واعتزاز؛ إيماناً منهم بأهمية مشاركتهم في تشكيل قوة دفاع وطنية، قادرة على حماية مكتسبات الدولة، والدفاع عن أرضه، فتصبح حماية الوطن واجب مقدس، يرد من خلالها أبناء الوطن بعضاً من أفضاله عليهم».

وتمنت عائشة الحفيتي من المنتسبين والمنتسبات الجدد أن ينظروا إلى برنامج الخدمة الوطنية بوصفه فرصة لتحقيق أهدافهم المستقبلية، المهنية أو الشخصية، وأن يستفيدوا من كل لحظة فيها لتطوير أنفسهم، لأن هذه التجربة ستكون بلا شك حجر الزاوية في مسيرتهم المقبلة.

كما شكرت الحفيتي قيادة الدولة الرشيدة التي تحرص على بذل كل ما فيه الخير لشعب الإمارات.