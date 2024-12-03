مواطنون: القوات المسلحة مصدر فخر لأبناء الإمارات

حرص المواطنون على التواجد وحضور فعاليات «وقفة ولاء»، مؤكدين أن القوات المسلحة مصدر فخر لأبناء الإمارات. وقال عبدالله الملا إن الدعم اللا محدود الذي تلقاه القوات المسلحة أسهم في تطوير قدراتها عبر إمدادها بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة، لتغدو اليوم بين أفضل جيوش العالم.

وأضاف سالم الراشدي: إن القوات المسلحة مصدر فخرنا جميعاً نحن أبناء الإمارات، حيث تعجز الكلمات عن وصف مشاعر الاعتزاز والفخر بما قدمته على مدى 53 عاماً من عمر دولتنا. وأكد عابد الشاعر وحسن الموسوي أن «وقفة ولاء» تمثل مناسبة لاستذكار مبادرات المؤسسين الأوائل لدولة الاتحاد والعز وجهودهم في حماية مكتسباتها، والفخر بما منحته لنا القوات المسلحة من أمن وأمان وطمأنينة.

وقالت مريم البلوشي إن هذه الفعالية التي تأتي بالتزامن مع الذكرى 53 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة مهمة تجعلنا نرفع رؤوسنا عالياً فخراً واعتزازاً بجنود الوطن وحماته، وما يقدمه منتسبو الخدمة الوطنية، الذين كان لهم دور مهم في تعزيز قدراتنا العسكرية. وأضاف أحمد العواني: إن هذه المناسبة تعد حدثاً تاريخياً مهماً، للوقوف إجلالاً لقيادات دولة الإمارات، الذين بذلوا جهدهم لدعم القوات المسلحة الإماراتية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الإماراتية ظلت ومنذ تأسيسها، تعمل من أجل مواكبة بناء الوطن وتنميته وازدهاره، وتعزيز ركائزها كي تواصل مسيرة البناء والتطور والنهضة الشامخة.

وقال عبدالله الشحي إن الفعالية التي توافق الثاني من ديسمبر، مناسبة وطنية مجيدة نستذكر خلالها عظيم العمل الذي أنجزه الآباء المؤسسون، وما قدموه لوطننا من أعمال خالدة، ومن أهمها تأسيس دولة الإمارات وقوات مسلحة إماراتية فاعلة وقادرة على حماية صرح الاتحاد الحضاري، فقواتنا المسلحة هي أحد رموز وحدتنا وتماسكنا وعزة وقوة وطننا الغالي على قلوبنا جميعاً.

وأكد عبدالله خالد وسيف أحمد أن تنظيم الفعالية يتزامن مع مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج «الخدمة الوطنية» يمثل تعبيراً عن عمق الإيمان بتجربة الاتحاد والمصير المشترك، واستمرارية لمزيد من العمل الجاد والمخطط من أجل بناء قوات مسلحة إماراتية فاعلة وقادرة على صيانة أمن الوطن وحماية مكتسباته.