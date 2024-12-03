محمد المنصوري: وفاء وعرفان لقيادة الإمارات



أكد العقيد الركن محمد سالم المنصوري، نائب مدير مديرية شؤون الخدمة الاحتياطية في هيئة الخدمة الوطنية، أن «وقفة ولاء» تعبر عن الوفاء والعرفان لقيادة الإمارات، مشيراً إلى أن الجاهزية الكاملة والبقاء على أعلى درجات الاستعداد من المتطلبات الأساسية في آلية عمل قواتنا المسلحة والحفاظ على ما تحقق من منجزات حضارية.



وأضاف: «إن الفعاليات تأتي بالتزامن مع مرور مناسبتين عزيزتين على قلوبنا جميعاً، الأولى ذكرى الثاني من ديسمبر، والتي تحل علينا وقد أكملت دولتنا عامها 53، أما الثانية فهي ذكرى مرور 10 سنوات على توقيع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية».



وأكد أن المناسبة تمثل فرصة مهمة لكافة مجندي الخدمة الوطنية في التعبير عن حبهم وولائهم وتقديرهم لقيادتهم الرشيدة، وهم بهذه المشاركة على أهبة الاستعداد للحفاظ على مكتسبات الوطن وصون أمنه وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه.