جمال البلوشي: رسالة عز وشموخ تستعيد ذكرى البدايات

أكد العقيد ركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن «وقفة ولاء» التي تأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53، لها دلالات ومعان كثيرة، فهي رسالة عز وشموخ وكرامة تستعيد ذكرى البدايات، ويعكس من خلالها منتسبو الخدمة الوطنية، ما وصلوا إليه من تدريب واحترافية والتزام.

وأضاف: إن مرور 10 سنوات على «الخدمة الوطنية»، كان له عظيم الأثر في ترسيخ ركائز تفوق قواتنا المسلحة وتعاضد أبنائها البواسل، وتعزيز قدرتها على الذود عن الوطن ومنجزاته، وحفظ أمنه وحماية مكتسباته، لتبقى راية الوطن عالية شامخة في سماء العزة والكرامة.

وأوضح أن الفعالية تأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد 53، وهي ذكرى غالية، نستذكر من خلالها إرث القادة المؤسسين وما قدموه من عطاء لترسيخ دعائم الوحدة، وتوطيد أركان الاتحاد وتأكيد مقومات المصير المشترك، وهي الخطوة التي منحت دولتنا القدرة على النمو والازدهار والتطور وتعزيز الأمن والأمان في كافة ربوعها.