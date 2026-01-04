مليون طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة غداً

وأوضحت المدارس، عبر رسائل موجهة إلى الطلبة وأولياء الأمور، أن الدوام المدرسي سيبدأ وفق الجداول المعتمدة من قبل الجهات التعليمية، حيث أبلغ عدد من المدارس أن الحضور سيكون من يوم الاثنين حتى الخميس من الساعة 7:10 صباحاً وحتى 2:10 ظهراً، فيما خصصت يوم الجمعة ليكون من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 10:30 صباحاً، مع التشديد على أهمية الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف.
وفي هذا الإطار، شددت إدارات المدارس على ضرورة الالتزام بالحضور اليومي وعدم الغياب دون عذر مقبول، مؤكدة أن الغياب عن الحصص الدراسية يعد مخالفة سلوكية من الدرجة الثانية، ويتم التعامل معه وفق لائحة السلوك الطلابي المعتمدة، والتي تهدف إلى ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية لدى الطلبة.
وبينت أن الإجراءات تبدأ بإنذار شفهي بعد ثلاثة أيام من الغياب، يليه إنذار أول بعد خمسة أيام، ثم إنذار ثانٍ بعد عشرة أيام، وإنذار ثالث بعد أربعة عشر يوماً، وصولاً إلى فصل الطالب بعد خمسة عشر يوماً في حال استمرار الغياب دون تقديم مبررات رسمية معتمدة، داعية أولياء الأمور إلى متابعة انتظام أبنائهم والتواصل المستمر مع المدرسة.
وأكدت الإدارات أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى العقوبة بقدر ما تسعى إلى حماية المسيرة التعليمية للطالب، ومنع تراكم الفاقد التعليمي الذي قد يؤثر سلباً على مستواه الأكاديمي واستقراره النفسي داخل البيئة المدرسية.
وفي سياق متصل، جددت المدارس تأكيدها على منع إحضار الهواتف المحمولة إلى الحرم المدرسي، موضحة أنه في حال العثور على هاتف بحوزة أي طالب سيتم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة وخالية من المشتتات.