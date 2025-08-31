55 ألف طالب استفادوا من خدمات «سعود بن صقر التعليمية الخيرية»

كشفت سمية حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن المؤسسة تواصل دورها الرائد في تمكين الطلبة من مختلف الجنسيات عبر توفير التعليم المجاني عالي الجودة، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدماتها التعليمية 55280 ألف طالب وطالبة، ينتمون إلى 29 دولة.

وأوضحت السويدي أن المؤسسة تعمل بتوجيهات ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الذي يولي التعليم أولوية قصوى باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الدعم المباشر واللامحدود من سموه جعل من المؤسسة نموذجاً ملهماً في تعزيز قيم العطاء وترسيخ مكانة الإمارة حاضنة لمبادرات التعليم الخيري والإنساني.

وأشارت إلى أن دعم سموه ساهم في انتظام الدراسة داخل 4 مدارس خيرية في الإمارة، كما دعمت المؤسسة 55 ألفاً و280 طالباً وطالبة من جميع المراحل الدراسية لتشكل المؤسسة ملاذاً لتعليم مجاني لجميع المراحل الدراسية ضمن 29 جنسية من ذوي الدخل المحدود من أبناء المقيمين والجاليات.

وأوضحت السويدي، في هذا العام وفي كل عام تستقبل مدارسنا عامها الدراسي الجديد بخطط متكاملة، واستعدادات شاملة لبيئة تعليمية متميزة ضمن استعدادات إدارية، لتوفير الكتب والمناهج الدراسية وتجهيز الوسائل التعليمية وأجهزة العرض والوسائل التفاعلية وتوفير أدوات التكنولوجيا في التعليم، بالإضافة لتجهيزات المبنى والفصول في المدارس الأربعة من خلال صيانة المبنى المدرسي والتأكد من سلامة المرافق وتجهيز الصفوف الدراسية والبنية التحتية وإعداد المرافق الخاصة.