82 ألف مشترك في تطبيق «سلامة» لتتبع سير الحافلات المدرسية بأبوظبي

أفاد مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، بأن عدد أولياء الأمور المستخدمين في تطبيق «سلامة» بلغ مع بداية العام الدراسي الحالي 2024 - 2025، أكثر من 82 ألف مستخدم، مشيراً في الوقت نفسه، أن هذا العدد يعكس ثقة أولياء الأمور بفاعلية التطبيق ودوره الحيوي في تعريف أولياء الأمور بتفاصيل الرحلات المدرسية الآنية للطالب، ووقت انطلاق كل رحلة واتجاهها ووقت صعود الطالب إليها أو النزول منها.

وقال مشعل عمر بن عمور، رئيس قسم رقابة النقل الجماعي في مركز النقل المتكامل، إن تطبيق «سلامة»، يعتبر أحد الحلول الذكية المخصصة للنقل المدرسي، والذي يعزز معايير السلامة ويحسن تجربة أولياء الأمور والطلاب، بما يعكس مستوى الثقة بالتقنيات الرقمية المعتمدة من أبوظبي للتنقل في قطاع النقل المدرسي.

وأكد في مداخلة إذاعية أن المركز يواصل تطوير النظام الذكي لرفع كفاءة التشغيل وتحقيق رؤية أبوظبي في بناء مدن ذكية وآمنة، لافتاً إلى أن المدارس مطالبة بتحديث بيانات الطلبة في التطبيق مع بداية العام الدراسي لضمان دقة المتابعة وتكامل الخدمة.

ويتيح التطبيق، تتبع حركة الحافلات المدرسية في الوقت الفعلي والبالغ عددها 9400 حافلة، فضلاً عن تمكين المستخدمين من متابعة حركة الحافلات لحظياً من قبل أولياء الأمور.

كما يُستخدم من قبل المدارس والمشغلين والمشرفات ضمن نظام رقابي موحد لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة. وجاء إطلاق مركز النقل المتكامل لتطبيق «سلامة»، انطلاقاً من دوره التنظيمي والإشرافي على نشاط قطاع النقل المدرسي في إمارة أبوظبي، والذي يندرج تحت نظام ذكي موحد ومتكامل لإدارة النقل المدرسي، تم تطويره بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة.

ويهدف التطبيق إلى الارتقاء بمستويات الأمن والسلامة للطلبة أثناء تنقلهم في الحافلات المدرسية، ورفع مستوى الطمأنينة لدى أولياء الأمور في قطاع النقل المدرسي، من خلال تعزيز التواصل بينهم وبين والمدارس.

وتتكون مخرجات التطبيق من نظام مركزي وتطبيقات ذكية متاحة لأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية والجهات المشغلة للنقل المدرسي والسائقين ومشرفات الحافلات، حيث يمكن الجهات المعنية بالنقل المدرسي من مراقبة رحلة الطلبة وتنقل الحافلات المدرسية والتواصل معها بشكل آني على الطريق.