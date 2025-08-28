«زايد العليا»: منهاج دراسي جديد لتأهيل أصحاب الهمم

أكدت مريم سعيد الزعابي، مدير مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن المؤسسة بصدد إعداد منهاج جديد هو المهارات النمائية ومؤهل شهادات المستويات الأولى في تنمية المهارات الأساسية، وذلك يأتي ضمن جهود المؤسسة في تمكين أصحاب الهمم، وترسيخ قدرات الطلبة في مواكبة أفضل الممارسات التعليمية العالمية، بما يسهم في تعزيز اندماجهم في المجتمع.

وأوضحت أن المناهج لديها اعتمادات من الجهات المعنية، لافتة إلى أن المناهج التعليمية التي أقرتها المؤسسة، تسهم في تنمية مهارات الطلب، خاصة وأن مراكز المؤسسة التعليمية لا يقتصر دورها على تقديم التعليم التقليدي، بل تركز على برامج ومناهج متخصصة تهدف إلى تنمية المهارات الأساسية للطلاب، مثل القراءة والكتابة واللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، فضلاً عن دعم المهارات الأخرى المكتسبة من الأنشطة الفنية والرياضية والموسيقية، بما يسهم في بلورتها جميعها كمجموعة معطيات لتكوين وتمكين الطالب في المراحل التعليمية حتى يؤهل للمستقبل.

وأضافت مريم الزعابي: «مع انطلاق العام الدراسي 2025 - 2026، خصصت المؤسسة 13 مركزاً متخصصاً لاستقبال الطلبة من أصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي، منها 3 مراكز في أبوظبي و5 في مدينة العين و5 في منطقة الظفرة».