5 تعليمات أساسية للحفاظ على الكتب المدرسية

وكانت المدارس الحكومية بدأت توزيع الكتب منذ اليوم الأول من العام الدراسي الجديد ومستمرة في توزيع الكتب حتى نهاية الأسبوع، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تمت طباعة أكثر من 10 ملايين نسخة من الكتب المدرسية بالشراكة مع شركاء استراتيجيين.
كما شددت على أهمية تغليف الكتب بأغلفة شفافة تقيها التلف أثناء الاستخدام اليومي وتُطيل عمرها، مؤكدة أن هذه الخطوة البسيطة تُعد أساسية في تعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات. وأكدت الإدارات على ضرورة استخدام أقلام مناسبة لطبيعة الورق تجنباً لتلف الصفحات أو تشويه النصوص.
إضافة إلى حفظ الكتب بطرق آمنة داخل الحقيبة المدرسية لضمان بقائها مرتبة وسليمة، وشملت التعليمات أيضاً التشديد على منع الكتابة أو الرسم العشوائي والكشط غير المرتبط بالدروس، باعتبار أن هذه السلوكيات تُفقد الكتاب قيمته وتحدّ من استفادة الطالب من محتواه.
حيث إن التعامل المسؤول مع الكتاب يرسّخ لديهم عادة النظام والالتزام. وبيّنت أن العناية بالكتاب المدرسي تعكس وعي الطالب بقدسية العملية التعليمية، كما تسهم في خلق بيئة صفّية أكثر التزاماً واحتراماً.
دور الأسرة
وأكدت الإدارات أن دور ولي الأمر يبدأ من توعية أبنائه بأهمية العناية بالكتب، مروراً بمتابعة تنفيذ التعليمات اليومية، وصولاً إلى غرس قيم الانضباط في حياتهم العامة.