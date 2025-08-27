عممت إدارات مدارس في مختلف إمارات الدولة 5 تعليمات أساسية للحفاظ على الكتب المدرسية مع انطلاقة العام الأكاديمي الجديد، مؤكدة أن الكتاب المدرسي يمثل قيمة معرفية وتربوية ينبغي التعامل معها بوعي ومسؤولية.

وكانت المدارس الحكومية بدأت توزيع الكتب منذ اليوم الأول من العام الدراسي الجديد ومستمرة في توزيع الكتب حتى نهاية الأسبوع، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تمت طباعة أكثر من 10 ملايين نسخة من الكتب المدرسية بالشراكة مع شركاء استراتيجيين.

وتضمنت التعليمات الموجهة للطلبة وأولياء الأمور ضرورة وضع ملصق يحمل اسم الطالب على الكتاب فور استلامه، بما يسهم في الحفاظ على ملكيته وسهولة إعادته عند فقدانه.

كما شددت على أهمية تغليف الكتب بأغلفة شفافة تقيها التلف أثناء الاستخدام اليومي وتُطيل عمرها، مؤكدة أن هذه الخطوة البسيطة تُعد أساسية في تعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات. وأكدت الإدارات على ضرورة استخدام أقلام مناسبة لطبيعة الورق تجنباً لتلف الصفحات أو تشويه النصوص.

إضافة إلى حفظ الكتب بطرق آمنة داخل الحقيبة المدرسية لضمان بقائها مرتبة وسليمة، وشملت التعليمات أيضاً التشديد على منع الكتابة أو الرسم العشوائي والكشط غير المرتبط بالدروس، باعتبار أن هذه السلوكيات تُفقد الكتاب قيمته وتحدّ من استفادة الطالب من محتواه.

وأوضحت الإدارات أن الهدف من هذه التعليمات لا يقتصر على الجانب المادي المرتبط بالمحافظة على الكتب، وإنما يمتد ليشمل تعزيز الانضباط والوعي لدى الطلبة.

حيث إن التعامل المسؤول مع الكتاب يرسّخ لديهم عادة النظام والالتزام. وبيّنت أن العناية بالكتاب المدرسي تعكس وعي الطالب بقدسية العملية التعليمية، كما تسهم في خلق بيئة صفّية أكثر التزاماً واحتراماً.

دور الأسرة

وشددت التعميمات على أن الالتزام بهذه التعليمات مسؤولية مشتركة بين الطالب وأسرته والمدرسة، إذ إن الأسرة تُعد شريكاً أساسياً في متابعة سلوكيات الأبناء داخل المدرسة وخارجها.

وأكدت الإدارات أن دور ولي الأمر يبدأ من توعية أبنائه بأهمية العناية بالكتب، مروراً بمتابعة تنفيذ التعليمات اليومية، وصولاً إلى غرس قيم الانضباط في حياتهم العامة.

برامج توعوية

كما أطلقت العديد من المدارس أنشطة وبرامج توعوية لتعزيز ثقافة الحفاظ على الكتب، شملت حصصاً إرشادية داخل الصفوف، وعروضاً توضيحية لكيفية تغليف الكتب وحمايتها، إلى جانب تنظيم مسابقات بين الطلبة لتكريم الفصول الأكثر التزاماً بالتعليمات، وتهدف هذه المبادرات إلى إشراك الطلبة في مسؤولية جماعية تضمن المحافظة على الكتب والموارد التعليمية.