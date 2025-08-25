«مواصلات رأس الخيمة» جاهزة لبدء العام الدراسي

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات ورشاً توعوية متخصصة استهدفت أكثر من 1000 سائق ومشرفة نقل مدرسي، حيث ركزت على إرشادات السلامة والقيادة الآمنة، وآليات تفويج الطلبة من وإلى الحافلات، كما شملت الورش مشغلي أنشطة النقل المدرسي والمشرفين الميدانيين، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، مؤكدة أن هؤلاء السائقين والمشرفين جاهزون لانطلاق العام الدراسي بالشكل الأمثل.

وأوضحت الهيئة، أنها بدأت الاستعدادات بتنفيذ زيارات ميدانية لمركز الفحص الفني للتأكد من جاهزية الحافلات المدرسية وتوافقها مع اشتراطات السلامة، إلى جانب تنفيذ جولات تفتيشية لمواقع تجمع الحافلات للتحقق من تطبيق اللوائح المعتمدة، ومراجعة الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة والتراخيص.