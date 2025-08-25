مبادرة لتعزيز بيئة تعليمية آمنة في مدارس دبا الحصن

أكد طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، إطلاق مبادرة «بلديتنا معكم»، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، التي تهدف إلى زيارة المدارس وتهنئة إداراتها وهيئاتها التدريسية، والتعرف عن قرب إلى أبرز النواقص والاحتياجات الخاصة التي تدعم توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية.

وأشار إلى أن المبادرة تضمنت تعقيماً شاملاً وأعمالاً هندسية وزراعية وأعمال الصحة العامة، حيث نفذت البلدية حملات تنظيف وتعقيم موسعة داخل الحرم المدرسي ومحيط المدارس والروضات والحضانات، إضافة إلى تنظيف الأرصفة ومداخل المدارس وصيانة حاويات النفايات وتقليم الأشجار، لتضفي لمسة جمالية تبعث البهجة والسرور، وتواكب أجواء العودة للمدارس، بما يعكس اهتمام البلدية بالمظهر العام للمدينة وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب والطالبات والهيئات الإدارية والتدريسية.