مليون طالب إلى مقاعد الدراسة غداً إيذاناً ببدء «العام الجديد»

يستأنف غداً أكثر من مليون طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء الدولة دراستهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، ومن بينهم 25 ألفاً من المستجدين في المدارس الحكومية، بعد إجازة نهاية العام الدراسي، ونظمت خلالها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي استهدفت الطلاب، بما في ذلك معسكرات تدريبية وبرامج تطويرية حرصت على إثراء تجربة الإجازة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الوقت.

وفي إطار استعداد وزارة التربية والتعليم لاستقبال الطلبة، شارك معلمو المدارس الحكومية إلى جانب الكوادر المدرسية، في فعاليات أسبوع التدريب التخصصي التي نظمته الوزارة على مدار الأيام الماضية، وقد ركزت الوزارة خلال هذا الأسبوع على تزويد الكوادر التربوية بأفضل الأساليب التدريسية المبتكرة، حيث تم تقديم ورش تدريبية متخصصة تهدف إلى دعم المعلمين وتمكينهم من بناء خطط دراسية تفاعلية وفعالة تعزز من مسيرة الطلبة التعليمية.

وانتهت الوزارة من صيانة أكثر من 465 مدرسة على مستوى الدولة، إلى جانب افتتاح 9 مدارس جديدة في مناطق مختلفة، وتوظيف 830 من الكوادر التربوية، كما أشارت إلى طباعة أكثر من 10 ملايين نسخة من الكتب المدرسية بالشراكة مع شركاء استراتيجيين، وتوزيع نحو 47 ألف جهاز حاسوب على الطلبة المستحقين.

وبيّنت الوزارة أن أكثر من 5560 حافلة مدرسية تم تجهيزها بأعلى المواصفات لضمان سلامة الطلبة، مؤكدة أن العام الدراسي الجديد يشهد إلغاء الامتحانات المركزية للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، وذلك بعد أخذ التغذية الراجعة من أولياء الأمور عن طريق مجالس أولياء الأمور التي نفذتها الوزارة العام الماضي، بحيث تتولى المدارس إعداد الاختبارات النهائية، ويأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز كفاءة أدوات القياس والتقويم، بما يواكب متطلبات التطوير الأكاديمي ويراعي الفروق الفردية بين الطلبة.

وبدورها عممت المدارس الحكومية حزمة من الإجراءات منها الخاصة بالمظهر الخارجي، وأخرى لضوابط استخدام الحافلات المدرسية. وحرص مديرو المدارس الخاصة على وضع خطط متكاملة الأسبوع الماضي لضمان عودة سلسة للطلبة، وشملت هذه الاستعدادات توزيع الجداول الدراسية ونصاب المعلمين، إلى جانب متابعة الإدارات المدرسية بشكل مكثف لضمان جاهزية المرافق التعليمية، وقد تم خلال الأسبوع الماضي إجراء جولات تفقدية شملت الصفوف الدراسية والمرافق الحيوية لضمان نظافتها وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومريحة.