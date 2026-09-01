« البيان » تنشر مواعيد الدوام الكامل للطلبة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجدول الزمني للدوام الكامل في المدارس، المقرر تطبيقه اعتباراً من 7 سبتمبر حتى نهاية العام الدراسي، محددة مواعيد بدء وانتهاء اليوم الدراسي لرياض الأطفال والحلقات الأولى والثانية والثالثة، مع اختلاف التوقيت وفق المرحلة الدراسية، وبين البنين والبنات، إلى جانب مواعيد خاصة ليوم الجمعة.

وبحسب الجدول المعتمد الذي اطلعت «البيان» على نسخة منه، تبدأ مواعيد الدوام من الساعة 7:15 صباحاً لبعض المراحل، فيما يمتد اليوم الدراسي في أطول توقيت حتى الساعة 3:15 عصراً لطالبات الحلقتين الثانية والثالثة من الاثنين إلى الخميس، بينما يبدأ استقبال أطفال رياض الأطفال الساعة 7:30 صباحاً وينتهي دوامهم عند الساعة الـ 1 ظهراً.

رياض الأطفال

وحددت الوزارة توقيت دوام رياض الأطفال من الاثنين إلى الخميس، بحيث يبدأ استقبال الطلبة والأنشطة الصباحية عند الساعة الـ 7:30 صباحاً ويستمر حتى الـ 8:00، يعقبه الطابور الصباحي من الـ 8:00 إلى 8:15 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:15 صباحاً، ويضم اليوم الدراسي 5 حصص، مدة كل منها 45 دقيقة، إلى جانب فترتي استراحة؛ الأولى لتناول وجبة الإفطار من الساعة 9:45 إلى 10:05 صباحاً، والثانية للألعاب من 10:05 إلى 10:25، وتستأنف الحصص حتى تنتهي الحصة الخامسة عند 12:40 ظهراً، وتخصص الفترة من 12:40 وحتى الساعة 1:00 ظهراً للقصة والانصراف.

وأما يوم الجمعة، فيبدأ استقبال الطلبة والأنشطة الصباحية عند الساعة 7:30 ويستمر حتى 8:00، ويقام الطابور الصباحي لمدة 5 دقائق، ثم تبدأ الحصة الأولى الساعة 8:05، ويضم اليوم 4 حصص، وتم تخصيص الفترة من 11:15 إلى 11:30 صباحاً للقصة والانصراف.

ويبلغ إجمالي الحصص الدراسية الأسبوعية لرياض الأطفال 24 حصة، فيما حددت الوزارة زمن الحصة بـ45 دقيقة من الاثنين إلى الخميس و40 دقيقة يوم الجمعة.

خياران

وأتاح الجدول للحلقة الأولى خيارين لتوقيت الدوام، إذ يبدأ اليوم الدراسي وفق الخيار الأول بالطابور الصباحي عند الساعة 7:15 صباحاً ولمدة 10 دقائق، ثم تنطلق الحصة الأولى في 7:25 صباحاً، ويتضمن اليوم الدراسي من الاثنين إلى الخميس 7 حصص، تتخللها استراحتان، الأولى لمدة 20 دقيقة والثانية لمدة 15 دقيقة، فيما تبدأ الحصة الـ 7 عند 12:40 ظهراً وتنتهي عند الساعة 1:25 ظهراً.

وفي يوم الجمعة، يبدأ الطابور في الخيار الأول عند الساعة 7:10 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى عند 7:20، وتتواصل الدراسة لـ 4 حصص تنتهي عند الـ 10:30 صباحاً.

وأما الخيار الثاني للحلقة الأولى، فيبدأ الطابور الصباحي من الاثنين إلى الخميس الساعة 8:00 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى في 8:15، ويضم اليوم 7 حصص، تبدأ الأخيرة عند 1:35 ظهراً وتنتهي عند 2:20 ظهراً.

ويبدأ دوام الجمعة وفق الخيار الثاني بالطابور الساعة 8:00 صباحاً، ثم تنطلق الحصة الأولى عند 8:10، وتنتهي الحصة الـ 4 والأخيرة عند الـ 11:30 صباحاً. ويبلغ إجمالي الحصص الدراسية الأسبوعية للحلقة الأولى 32 حصة، وحدد الجدول زمن الحصة الدراسية بـ45 دقيقة.

البنين

وبالنسبة إلى طلبة الحلقتين الثانية والثالثة من البنين، يبدأ اليوم الدراسي من الاثنين إلى الخميس بالطابور الصباحي الساعة 7:15 صباحاً ولمدة 10 دقائق، ثم تنطلق الحصة الأولى الساعة 7:25.

ويتضمن اليوم الدراسي 8 حصص، وتبدأ الحصة الثامنة في الساعة 1:30 ظهراً وتنتهي عند 2:15 ظهراً، فيما تتخلله استراحتان؛ الأولى لمدة 20 دقيقة من 9:00 إلى 9:20 صباحاً، والثانية لمدة 15 دقيقة من 11:45 صباحاً إلى 12:00 ظهراً.

وأما يوم الجمعة، فيبدأ الطابور عند 7:10 صباحاً ولمدة 5 دقائق، وتنطلق الحصة الأولى عند الساعة 7:15، فيما تنتهي الحصة الرابعة عند الـ 10:25 صباحاً، ويبلغ مجموع الحصص الدراسية الأسبوعية للحلقتين الثانية والثالثة للبنين 36 حصة، بواقع 45 دقيقة للحصة الدراسية.

البنات

وحدد الجدول توقيتاً مختلفاً لطالبات الحلقتين الثانية والثالثة، إذ يبدأ الطابور الصباحي من الاثنين إلى الخميس عند الساعة 8:00 صباحاً ويستمر لمدة 15 دقيقة، ثم تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:15. ويتضمن اليوم 8 حصص، وتبدأ الحصة الثامنة عند 2:30 ظهراً وتنتهي في الساعة 3:15 عصراً، وهو أحدث موعد لانتهاء الدوام ضمن الجداول المعتمدة.

استراحتان

وتتخلل اليوم استراحتان، الأولى من 9:50 إلى 10:10 صباحاً لمدة 20 دقيقة، والثانية من 12:35 إلى 12:50 ظهراً لمدة 15 دقيقة، وأما يوم الجمعة، فيبدأ الطابور الساعة 8:00 صباحاً، وتنطلق الحصة الأولى في 8:10، وتتواصل الدراسة حتى انتهاء الحصة الرابعة عند 11:30 صباحاً، فيما يبلغ مجموع الحصص الدراسية الأسبوعية 36 حصة.

وتتدرج مواعيد انتهاء الدوام من الاثنين إلى الخميس بين الساعة 1:00 ظهراً لرياض الأطفال، و1:25 ظهراً للحلقة الأولى وفق الخيار الأول، و2:20 ظهراً وفق الخيار الثاني، و2:15 ظهراً للبنين في الحلقتين الثانية والثالثة، وصولاً إلى 3:15 عصراً للبنات في الحلقتين الثانية والثالثة، فيما تطبق مواعيد أقصر للدوام يوم الجمعة.