«الصحة» تدعو لإبلاغ المدارس بالحالات الطبية الخاصة للطلبة

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أولياء الأمور، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، إلى إبلاغ إدارة المدرسة والممرضة المدرسية بأي حالة طبية خاصة يعانيها أبناؤهم، بما يضمن تلبية احتياجاتهم الصحية والغذائية والمحافظة على سلامتهم طوال اليوم الدراسي.

وشددت الوزارة، ضمن إرشادات صحية وجهتها إلى الأسر بالتزامن مع العودة إلى المدارس، على أهمية التنسيق المستمر بين الأسرة والمدرسة بشأن الحالة الصحية للطفل، إلى جانب الاهتمام بالتغذية السليمة والتخطيط المسبق للوجبات المدرسية، وترسيخ العادات الصحية لدى الأطفال منذ الصغر.

وأكدت أهمية حرص أولياء الأمور على تناول أطفالهم وجبة فطور صحية قبل التوجه إلى المدرسة، وتوجيههم إلى اختيار الأغذية الصحية من المقصف المدرسي، مثل الفواكه ومنتجات الألبان، إلى جانب تشجيعهم على شرب الماء بانتظام خلال اليوم الدراسي.

وأوضحت الوزارة أن التخطيط المسبق للوجبات وتنويع الخيارات الغذائية يساعدان على توفير غذاء متوازن للطفل، فيما يسهم غرس العادات الصحية في سن مبكرة في بناء نمط حياة صحي يدعم نموه وتركيزه وقدرته على التعلم.

وتزامنت توجيهات الوزارة مع تكثيف الجهات الصحية في الدولة برامجها ومبادراتها للتوعية استعداداً للعام الدراسي الجديد، إذ شاركت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في مبادرة «العودة للمدارس» للعام الدراسي 2026 - 2027، التي تستهدف 1000 مستفيد من الأسر المسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي.

وقدمت المؤسسة، تجربة تعليمية وتفاعلية للأطفال لتعريفهم بالممارسات الصحية السليمة، وأهمية صحة الفم والأسنان ونظافة اليدين والوقاية من العدوى، فضلاً عن تعزيز العادات الغذائية الصحية، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الوقائية لدى الأطفال مع عودتهم إلى مقاعد الدراسة.

وفي إطار استعداداتها للعودة إلى المدارس، سلطت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الضوء كذلك على مبادرة «ثانية تصنع فارقاً»، ودورها في تعزيز الوعي بالإسعافات الأولية، وأهمية المعرفة بالإجراءات الأولية التي يمكن اتخاذها عند التعرض للحالات الطارئة، كما ركزت المؤسسة ضمن رسائلها المرتبطة بالعودة إلى المدارس على الوقاية والحد من الإصابة بالأمراض المعدية، بالتوازي مع تعزيز الممارسات الصحية التي تساعد الأطفال على بدء عامهم الدراسي بصورة أكثر صحة وأماناً.

وعلى صعيد الاستعدادات التنظيمية للعام الدراسي 2026 الجديد وجهت هيئة الصحة بدبي في يناير الماضي تعميماً بشأن تنفيذ «الدليل الوطني للفحص الصحي المدرسي 2024» خلال العام الدراسي 2026 - 2027.