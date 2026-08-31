20 ألف سائق ومشرفة لنقل الطلبة إلى مدارسهم

37 برنامجاً لكل سائق.. و21 لمشرفي ومشرفات الحافلات

دورة متخصصة لنقل أطفال الحضانات ورياض الأطفال

كشف سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، عن استعداد 20 ألف سائق ومشرفة نقل وسلامة في مختلف المواقع التابعة للشركة، بواقع نحو 10 آلاف سائق و10 آلاف مشرفة، لنقل الطلبة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، اليوم، موضحاً أن مواصلات الإمارات حرصت على تنفيذ خطة تدريب وتأهيل موسعة لأطقم النقل المدرسي استعداداً للعام الدراسي الجديد، وذلك ضمن حملة «العودة إلى المدرسة».

وقال الحمادي لـ«البيان»، إن التدريب وتأهيل العنصر البشري يحظيان بأهمية بالغة في استعدادات مواصلات الإمارات للعام الدراسي الجديد، موضحاً أن الشركة تستهدف توفير التدريب التنشيطي لجميع السائقين ومشرفات الأمن والسلامة العاملين في قطاع النقل المدرسي بمختلف المواقع التابعة لها، بما يضمن تحديث مهاراتهم ومعارفهم المرتبطة بطبيعة المهام اليومية والمسؤوليات التي يتولونها أثناء نقل الطلبة.

وأكد أن نطاق التدريب يعكس حجم الاهتمام بجاهزية طاقم الحافلة، إذ يستفيد كل سائق من 37 برنامجاً تدريبياً، بينما يستفيد كل مشرف ومشرفة نقل وسلامة من 21 برنامجاً تدريبياً، تغطي مختلف تفاصيل المهام المسندة إليهم، وتؤهلهم للتعامل مع الاحتياجات والمواقف والسيناريوهات المختلفة.

وأشار الحمادي إلى أن البرامج التدريبية تشمل مجموعة واسعة من المحاور المرتبطة مباشرة بسلامة الرحلة المدرسية، تبدأ بمهام ومسؤوليات السائق والمشرفة داخل الحافلة، وتمتد إلى منظومة السلامة، وتطبيق «حافلتي»، وجهاز تفقد الحافلة، إلى جانب مهارات قيادة الحافلة المدرسية والقيادة الوقائية والإرشادات المرورية.

وأكد أن طبيعة النقل المدرسي تفرض تأهيلاً متكاملاً لطاقم الحافلة، نظراً إلى تعدد المواقف التي قد تواجه السائق أو المشرفة أثناء الرحلة، الأمر الذي يجعل التدريب أحد المحاور الرئيسية في منظومة الاستعداد للعام الدراسي، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات السلامة والطوارئ والتواصل مع الطلبة وأولياء الأمور.

وأوضح الحمادي أن البرامج التدريبية تخضع للمراجعة والتطوير بصورة مستمرة، بما يضمن مواكبتها لمتطلبات عمليات النقل المدرسي، مشيراً إلى أن العام الجاري شهد إضافة برامج جديدة إلى الحقيبة التدريبية لتعزيز مستوى التأهيل وتوسيع نطاق المهارات التي يحصل عليها العاملون في القطاع.

وتشمل الإضافات الجديدة 3 برامج تدريبية، أولها «برنامج التميز في عمليات النقل بالحافلات المدرسية» المخصص لسائقي الحافلات، والثاني «برنامج التميز في عمليات النقل بالحافلات المدرسية» المخصص لمشرفي الحافلات، إضافة إلى دورة متخصصة في عمليات نقل الطلبة بالحافلات المدرسية، مخصصة لنقل وتوصيل الطلبة في مرحلة ما قبل المدرسة ورياض الأطفال والحضانة، وتحديداً الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات.

ويأتي تخصيص برنامج تدريبي لنقل الأطفال في هذه المرحلة العمرية ضمن تطوير الحقيبة التدريبية لهذا العام، بما يراعي خصوصية عمليات نقل وتوصيل طلبة مرحلة ما قبل المدرسة ورياض الأطفال والحضانات، ويزود العاملين المعنيين بالمهارات والمعارف اللازمة لأداء المهام المرتبطة بنقل هذه الفئة.