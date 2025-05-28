محمد بن راشد: نجدد دعوتنا لإعلام عربي تنموي يصنع مستقبلاً أجمل للأجيال

جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعوته لإعلام عربي تنموي، يبني ولا يهدم، يوحد ولا يفرق، يصنع الأمل لا اليأس، إعلام يحارب الجهل والتخلف والمرض الفكري والثقافي، ويصنع مستقبلاً أجمل لأجيال عربية شابة تمتلك الثقة بنفسها لتصنع نهضتها ومستقبلها .

وقال سموه في تدوينة على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي «X»: "سعدنا باستضافة 8000 إعلامي عربي في دولة الإمارات ضمن قمة الإعلام العربي في دورتها الثالثة والعشرين".

وأضاف سموه: "نجدد دائماً دعوتنا لإعلام عربي تنموي.. يبني ولا يهدم.. يوحد ولا يفرق.. يصنع الأمل لا اليأس.. إعلام يحارب الجهل والتخلف والمرض الفكري والثقافي.. ويصنع مستقبلاً أجمل لأجيال عربية شابة تمتلك الثقة بنفسها لتصنع نهضتها ومستقبلها".