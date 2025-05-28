محمد سامي لـ«البيان»: الدراما الإنسانية جزء من تكوين المشاهد العربي

أكد المخرج محمد سامي لـ«البيان» أن الدراما لم تعد محتوى ترفيهياً، وإنما أصبحت جزءاً أساسياً من تكوين المشاهد العربي وثقافته، مشيراً إلى أن الجمهور العربي نشأ على متابعة الأعمال الدرامية التي تعكس مجتمعه وقيمه، لاسيما في شهر رمضان الفضيل ما يجعل للدراما دوراً محورياً في تشكيل الوعي وتوثيق التحولات الاجتماعية.

جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى الإعلام العربي ضمن أعمال قمة الإعلام العربي، وأفاد بأن الدراما الإنسانية ودراما البيوت التي تتناول قصصاً واقعية من المحيط الواقعي تستهوي المشاهد العربي أكثر من غيرها، لذا حرص سامي على إخراج مثل هذا النوع من الدراما التي تعتبر أكثر قرباً وتأثيراً على المشاهد.

وقال إن المنصات الرقمية أصبحت مطالبة بالحفاظ على هذا الارتباط العاطفي والثقافي، من خلال إنتاج محتوى يلامس الواقع ويعبر عن هوية المنطقة، دون أن يفقد قدرته على التجديد والإبهار.

وأكد أن إنسانية الفكرة والمضمون في العمل الدرامي تستقطب الشريحة الأكبر من المشاهدين بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.

وقال إن أي عمل يحقق نجاحاً على الشاشة الفضية يمكنه تحقيق النجاح نفسه على المنصات الرقمية ولكن العكس غير صحيح.