«دبي للإعلام» تُهدي شيخ الأزهر نسخة فاخرة من المصحف الشريف

ضمن الفعاليات المصاحبة لقمة الإعلام العربي 2025، كرّمت مؤسسة دبي للإعلام فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بإهدائه نسخة فاخرة من المصحف الشريف، تم طباعتها في مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف.

وجرى هذا التكريم في جلسة خاصة جمعت نخبة من كبار الإعلاميين مع فضيلة الإمام الأكبر، بحضور محمد الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، الذي قدّم النسخة المهداة باسم المؤسسة، تأكيداً على دورها كراعٍ إعلامي استراتيجي للقمة، وحرصها على إبراز رموز الاعتدال الديني والفكر المستنير في العالم العربي.‏

ويأتي هذا الإهداء تقديراً للدور الريادي الذي يقوم به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر في ترسيخ مفاهيم التعايش والسلام، ويأتي انسجاماً مع أهداف قمة الإعلام العربي في تعزيز الخطاب المسؤول، وتأكيد مكانة الإعلام كأداة لنشر المعرفة وتعزيز التقارب الثقافي والفكري.