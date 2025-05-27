مايد الجناحي يدعو إلى تبني تطبيقات ذكية تدعم المحتوى الخبري لأصحاب الهمم

أكد الإعلامي مايد الجناحي، المذيع في إذاعة دبي وأحد النماذج الملهمة من أصحاب الهمم، على أهمية تطوير أدوات الإعلام بما يتماشى مع احتياجات فئة المكفوفين، داعياً إلى تبنّي تطبيقات ذكية تدعم المحتوى الخبري وتوفر وصولاً ميسراً وآمناً لهم، جاء ذلك في إطار المشاركة الواسعة للإعلاميين من أصحاب الهمم ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي.

وأشار إلى أن ابتكار المحتوى الإعلامي الواضح يعتمد على التقنيات الحديثة المرتبطة بمحتوى متكامل مختصر، وأوضح أن التقنيات الحديثة لم تعد خياراً، بل ضرورة لإنتاج محتوى شامل يُخاطب الجميع دون استثناء، مشيراً إلى أن الإعلام اليوم مطالب بأن يكون أكثر وعياً ودراية باحتياجات مختلف فئات المجتمع، لا سيما أصحاب الهمم.

تخصص

وأضاف: «نحن بحاجة إلى إعلام يتحدث إلينا، لا عنّا، ويمنحنا أدوات حقيقية للتفاعل والمشاركة»، مؤكداً أن إدماج المكفوفين في صناعة الإعلام يبدأ من الاعتراف بحقهم في الوصول السهل إلى المعلومة، كما دعا الجناحي إلى أهمية التخصص في ال