منصور بن محمد يكرم الفائزين بجائزة الإعلام العربي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، الفائزين بجائزة الإعلام العربي في دورتها الـ 23.

وكرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد، فخري كريم من مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون بجائزة شخصية العام الإعلامية.

وكرمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، سليمان جودة من صحيفة المصري اليوم بجائزة الصحافة العربية فئة أفضل كاتب عمود، ومحمد اليوسي بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل عمل وثائقي عن فيلم «تحت الأنقاض»، وموسى البلوشي بجائزة الإعلام المرئي لفئة أفضل برنامج رياضي عن برنامج «هجمة مرتدة»، وإسعاد يونس لفوز برنامج «صاحبة السعادة» بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج ثقافي، وريم بساطي لفوز برنامج «صباح العربية» بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج اجتماعي، ولبنى بوظة لفوز برنامج «بيزنس مع لبنى» بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج اقتصادي.

وكرم عبدالله آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، الفائزين بجائزة الصحافة العربية، وهم، محمد عيسى من مجلة الأهرام العربي بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة السياسية، وسامح اللبودي من صحيفة الشرق الأوسط بجائزة الصحافة العربية عن فئة التحقيقات الصحافية، والسيد زيادة من صحيفة اليوم السابع بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاقتصادية.