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الفنان الكويتي جاسم النبهان لـ«البيان»: الإعلام والفن يعززان الهوية

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جميلة اسماعيل

عبر الفنان الكويتي جاسم النبهان عن سعادته بحضور فعاليات قمة الإعلام العربي 2025، التي تجمع نخبة من الشخصيات العربية الرائدة في صناعة الإعلام.

وقال النبهان لـ«البيان»: حضرت عدة جلسات حول مقومات النهوض بقطاع الإعلام ومستقبل العمل الإعلامي في المنطقة، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير تجارب المستخدمين وتخصيص المحتوى وكتابة الأخبار، وإنتاج الإعلانات، مشيراً إلى أن الإعلام والفن من أبرز وسائل تعزيز الهوية وبناء الجسور مع مختلف شعوب العالم.

وأكد أن قمة الإعلام العربي، تعكس التزام دبي بتعزيز البيئة الإعلامية العربية وتقديم أدوات استشرافية لصنّاع القرار والمهنيين في هذا القطاع الحيوي.