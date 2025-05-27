منى المري: الإعلام أمانة ومهمته احترام العقول ووضع الأحداث في سياقها الصحيح

أكدت منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لقمة الإعلام العربي أن مسؤولية الإعلام ليست مواكبة ما يحدث فقط، وإنما المساهمة في البحث عن النقاط المشتركة، ووضع الأحداث في سياقها الصحيح.

وقالت خلال الكلمة الترحيبية لقمة الإعلام العربي 2025: «مرحباً بكم في دبي، هذه المدينة التي لا تتوقف عن التطور، ولا تعترف بالمستحيل، وفي وطن يصنع من كل قمة بداية جديدة، لنفتتح الدورة الجديدة من قمة الإعلام العربي، هذا الحدث الذي أصبح بفضل إصراركم وإخلاصكم المنصة الأهم في المنطقة لصياغة مستقبل الإعلام العربي».

وأضافت: «منذ أن التقينا في العام الماضي وحتى اليوم، تغير الكثير، وتغيرت الأدوات، وتبدلت الأدوار، وتعقدت الأسئلة.

شهدنا سباقاً كبيراً في تقنيات الذكاء الاصطناعي، رأينا قنوات إخبارية، وصحفاً ومواقع إلكترونية تتبنى هذه الأدوات، ولكننا رأينا أيضاً كيف أصبحت الخوارزميات قادرة على خلق محتوى مظلل، وصناعة سلبيات زائفة. ووسط هذا التحدي التقني والتحولات السياسية، يبرز سؤال أكبر: من يحمي الحقيقة؟ ومن يعيد بناء الحقيقة بين الجمهور ووسائل الإعلام؟».

وتابعت: «نحن مطالبون اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالحفاظ على الحقيقة حية، وعلى قيمنا وهويتنا، ومطالبون أن نحمي العقل العربي من الاختطاف، والصوت العربي من التشويه.. نحن لا نطلب من الإعلام أن يجامل ولا يُروج، بل أن يوازن ويفكر ويطرح ويناقش بوعي واحترام للعقول في زمن تختلط فيه الحقائق، وتتصارع فيه المنصات على العقول ويصبح الإعلام ليس مجرد مهنة بل أمانة».