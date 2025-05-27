زكي نسيبة: التعليم والثقافة ركيزتا بناء الشخصية الإماراتية

شهدت قمة الإعلام العربي 2025 جلسة حوارية بعنوان «الشباب والتعليم ومستقبل الإعلام»، استضافتها منصة «ديوا» ضمن فعاليات القمة، وأدارتها الإعلامية آسيا هشام، بمشاركة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، وإلياس بوصعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني نائب الرئيس التنفيذي للجامعة الأمريكية في دبي.

منصة سنوية

وأكد معالي زكي أنور نسيبة، أن قمة الإعلام العربي تمثل منصة سنوية مرموقة لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المنطقة العربية والعالم، لافتاً إلى أهمية دور الإعلام في تشكيل الوعي العام وبناء المجتمعات.

بناء الإنسان

وأشار إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بالتعليم والثقافة باعتبارهما أساساً في بناء الإنسان الإماراتي وتمكينه للمستقبل، مشدداً على أن القيادة الرشيدة حرصت منذ تأسيس الدولة على تأسيس مؤسسات تعليمية مرموقة، توفر أعلى معايير الجودة في المناهج التعليمية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة ويعزز التنافسية العالمية.

وأكد إلياس بوصعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني نائب الرئيس التنفيذي للجامعة الأمريكية في دبي، أن التعليم والإعلام عنصران متلازمان في بناء الوعي وتوجيه الأجيال الصاعدة، مشدداً على أهمية دعم المبادرات التي تربط بين المؤسسات التعليمية والإعلامية لإعداد كوادر قادرة على قيادة المرحلة المقبلة ومواكبة الثورة الرقمية والتغيرات الجيوسياسية.