ورش تفاعلية لجامعة الإمارات في قمة الإعلام العربي

تشارك جامعة الإمارات في فعاليات قمة الإعلام العربي، من خلال تنظيم عدد من الورش حول الشباب والإعلام، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء من اليابان والهند في عرض التجارب الرائدة في إنشاء الشركات الناشئة الرقمية، والإعلام المستدام.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، لـ«البيان»: «حرصنا على المشاركة في هذه الدورة الجديدة بباقة من الورش الجاذبة والمهمة، التي تسلط الضوء حول استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كأدوات في رسم ملامح إعلام المستقبل، ونشارك لتعزيز دور الجامعة كمؤسسة أكاديمية في ربط ماهية تحديات سوق العمل مع المناهج الأكاديمية، بحيث يكون المخرج هو تأهيل الخريجين، بحيث يمتلكون الكفاءات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل».

وأضاف: «نتعرف من خلال مشاركتنا هذه إلى أفضل الممارسات التي تعرض من قبل المؤسسات والجهات الإعلامية المحلية والعربية ،من أجل تضمينها في مناهجنا الأكاديمية كحالات دراسة، والتعرف على آخر ما وصلت إليه الأبحاث في مجال الإعلام العربي»، مؤكداً أن جامعة الإمارات تعتبر شريكاً في صياغة مستقبل الإعلام العربي، من خلال المشاركة الاستثنائية في هذه القمة، التي تعتبر وباقتدار أكبر تجمع إعلامي على مستوى المنطقة.