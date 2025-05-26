الذكاء الاصطناعي سيشكل المشهد الإعلامي المستقبلي

أكد الدكتور يسار جرار، عضو مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن 60% من سكان دول الخليج هم دون سن الثلاثين، ما يسلط الضوء على أهمية تمكين الشباب في عصر التحول الرقمي.

وخلال جلسة عمل بعنوان «فرص الشباب في عصر التحول الرقمي» ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، شدد على أن المصداقية ستكون المعيار الأساسي للنجاح والتفوق في المجال الإعلامي، حيث ستلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي الدور الأهم في تشكيل المشهد الإعلامي المستقبلي.

وأضاف الدكتور جرار أن من لا يطور مهاراته الرقمية ويستفيد من الذكاء الاصطناعي سيجد نفسه خارج دائرة المنافسة، مشيراً إلى ضرورة إعادة تدريب الذات على المهارات الرقمية وصناعة محتوى مبتكر وجاذب يتناسب مع سرعة العصر وتجدد المعلومات، كما أكد أن الفضول كان المحرك الأساسي للعلماء والمبتكرين، وهو أحد المهارات الجوهرية التي ينبغي على الشباب تبنيها لدفع عجلة التطور.

التكنولوجيا

وتطرق إلى تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، موضحاً أنها تمثل ثروة المستقبل، فيما تبذل الحكومات جهوداً كبيرة لبناء وتطوير البنية التحتية الرقمية، داعياً الشباب إلى استغلال الفرص المتاحة وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع التحولات الرقمية.

وختم الدكتور جرار حديثه بالتأكيد على أن التعلم المستمر هو المهارة الأهم التي يجب اكتسابها وإتقانها، إذ أصبح العالم متصلاً عبر منصات رقمية، ولم يعد هناك فرق بين المحتوى المحلي والعالمي، بل أصبحت المعلومات متاحة للجميع في إطار واحد.