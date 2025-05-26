ليليان أكرم.. أصغر مشاركة في قمة الإعلام العربي

شاركت ليليان أكرم زلوم، البالغة من العمر عشر سنوات، في فعاليات قمة الإعلام العربي 2025، حيث تحمل لقب «أصغر كوتش لايف معتمد».

وعبرت ليليان عن فخرها الكبير بتمثيل فئة الأطفال في هذا المحفل المرموق، مشيرة إلى أن مشاركتها تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالاستثمار في الإنسان وبناء جيل من القادة والمبدعين في مختلف المجالات.

وقالت ليليان، الحاصلة على جائزة «شاعر فارس الشعر» في مهرجان الشارقة القرائي: أشعر بالفخر لكوني جزءاً من القمة وأشكر كل من ساعدني على المشاركة والتعبير عن رأيي في منصة تجمع النخبة من صناع القرار والإعلاميين والمبدعين.

وأشارت إلى أن مشاركتها في القمة أتاحت لها فرصة ثمينة للالتقاء بعدد من صناع المحتوى والإعلاميين المؤثرين، ما سيساعدها في تطوير محتواها الخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز حضورها كمبدعة صغيرة تحمل أفكاراً كبيرة.