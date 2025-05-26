محمد بن راشد بن محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة «إبداع»



كرم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بجائزة الإعلام للشباب العربي «إبداع»، في دورتها التاسعة بحضور منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي 2025.

فائزون



وفاز أحمد سمير بدوان من جامعة العين عن فئة التصوير الفوتوغرافي، بينما حصل فريق عمل من جامعة اليرموك الأردنية على الجائزة في فئة التقارير الصحفية وفي فئة الفيديو القصير، فازت الطالبة جودي محمد زكي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أما فئة الوسائط المتعددة فقد فاز بها عبدالله خالد علي من كليات التقنية العليا في دبي.



كما حصل فريق عمل من جامعة الملك عبد العزيز السعودية على الجائزة في فئة البودكاست، وفازت الطالبة آمنة صالح الطنيجي من كليات التقنية العليا برأس الخيمة عن فئة الألعاب الإلكترونية.



أهداف

وتهدف الجائزة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى دعم قطاع الإعلام العربي من خلال ضخ دماء جديدة وتشجيع الكفاءات الشابة على الابتكار الإعلامي، بما يواكب التطورات السريعة في المجال ويضمن إعداد كوادر إعلامية مؤهلة تسهم في تطويره.