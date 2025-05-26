الإعلام داعم قوي لمشاريع الزراعة الوطنية



أكد رائد الأعمال الإماراتي سعيد الرميثي، على الدور المحوري الذي تؤديه قمة الإعلام العربي في دعم أصحاب المشاريع الوطنية، ولا سيما تلك العاملة في القطاع الزراعي، مشدداً على ضرورة منح هذه المبادرات مساحة أكبر من التغطية الإعلامية.

وأشار الرميثي خلال الجلسة الحوارية «الفرص الجديدة في سوق العمل الإعلامي» التي استضافها جناح جامعة الإمارات ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2025.



ولفت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل منصة فعالة لتسليط الضوء على المبادرات الريادية التي تطلقها الدولة، وخاصة تلك التي تهدف إلى تشجيع الشباب الإماراتي على دخول مجال الاستثمار الزراعي.

وأضاف الرميثي: أن الإعلام الحديث لم يعد مجرد أداة لنقل الخبر، بل أصبح شريكاً استراتيجياً في التنمية، مطالباً بتوظيفه بشكل أوسع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال الزراعية بين الشباب.



مبادرة

وسلط الرميثي الضوء على تحويل مشروعه الزراعي إلى مبادرة مجتمعية تهدف إلى تمكين وتشجيع الأسر من زراعة غذائها، وتعزيز ثقافة الزراعة المنزلية، وذلك عبر مقاطعه التوعوية والمفيدة عبر منصات التواصل الاجتماعي واضعاً هدفاً رئيساً يتمثل في نشر الوعي الزراعي بأسلوب عملي يتيح للجميع خوض تجربة الزراعة في منازلهم بسهولة.



وأشار إلى أن شغفه بدأ مع دراسة العلوم الزراعية وتطبيقها، ما دفعه إلى تحويل شغفه لرسالة إعلامية، مستخدماً الإعلام الرقمي لنشر الوعي الزراعي، ولتحقيق هذا الهدف التحق بكلية الإعلام الجديد في دبي، حيث اكتسب مهارات صناعة المحتوى التي ساعدته في تبسيط المفاهيم الزراعية وإيصالها إلى مختلف الفئات، خاصة العائلات، ومنها نجح في تقديم محتوى تعليمي يبرز فوائد الزراعة العضوية المحلية، محققاً أكثر من 15 مليون مشاهدة، كما ركز في رسالته على تمكين الأفراد من الزراعة المنزلية، وتشجيع الأطفال على المشاركة في هذا النشاط، ما أسهم في ترسيخ ثقافة زراعية جديدة داخل المجتمع.